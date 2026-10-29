i Das Stadion in Salzburg-Maxglan platzt seit Jahren aus allen Nähten. Heute Jahrelanges Gezerre Neues Austria-Stadion! Stadtchef lässt Fans jubeln Nach jahrelangem Gezerre gibt es Hoffnung für Austria Salzburg: Bürgermeister Bernhard Auinger plant ein neues Stadion für 5.000 Fans. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach jahrelangen Diskussionen, politischen Streitereien und immer neuen Hürden zeichnet sich für den SV Austria Salzburg endlich eine Lösung der Stadionfrage ab. Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) lässt mit einer überraschenden Ankündigung aufhorchen: Die Stadt soll ein neues Fußballstadion für die Violetten bekommen!

Neues Stadion für 5.000 Zuschauer geplant

Der Plan des Stadtchefs sieht eine neue Arena mit rund 5.000 Plätzen beim Sportzentrum Nord in Salzburg-Liefering vor. Die Kosten werden derzeit auf 20 Millionen Euro geschätzt. Geht es nach Auinger, könnte die Austria bereits 2030 in ihrer neuen Heimstätte auflaufen.

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Für den Traditionsverein wäre das ein wichtiger Schritt. Denn die aktuelle Heimstätte in Maxglan stößt längst an ihre Grenzen. Gerade seit der Rückkehr in die 2. Liga sorgen die begrenzten Kapazitäten immer wieder für Diskussionen, 22-mal in Folge war das Stadion bislang ausverkauft.

Nach jahrelangem Gezerre kommt Bewegung rein

Die Stadionfrage beschäftigt die Austria und ihre Anhänger schon seit Jahren. Nun könnte ausgerechnet die Stadt Salzburg für die lang ersehnte Perspektive sorgen. Bemerkenswert: Noch im September 2025 hatte Auinger einen Stadionneubau angesichts der angespannten Budgetsituation als unrealistisch bezeichnet.

Jetzt stellt er selbst ein konkretes Projekt in Aussicht. In den kommenden Monaten will der Bürgermeister Gespräche mit dem Verein und dem Gemeinderat führen. Auinger rechnet dabei mit breiter Unterstützung, schließlich hatten sich zuletzt mehrere politische Kräfte für eine dauerhafte Stadionlösung ausgesprochen.

Noch gibt es Hürden für die neue Arena

Ganz fix ist das neue Austria-Stadion allerdings noch nicht. Die Finanzierung muss geklärt werden, auch eine Beteiligung des Landes Salzburg steht im Raum. Zudem liegt das geplante Areal in einer geschützten Grünlandzone. Für eine entsprechende Änderung wäre eine Dreiviertelmehrheit im Gemeinderat notwendig.

Ein weiterer Knackpunkt ist das Flutlicht: Aus Naturschutzgründen soll am angedachten Standort keine bundesligataugliche Anlage möglich sein. Bei einem Aufstieg in die höchste Spielklasse könnte die Austria damit erneut vor einem Stadionproblem stehen. Auch die Zukunft der Leichtathleten am Sportzentrum Nord ist offen.

Sportlandesrat Martin Zauner (FPÖ) fordert deshalb eine langfristige Lösung statt eines weiteren Provisoriums. Auch von ÖVP und FPÖ kommen Zweifel an der Machbarkeit und Finanzierung. Die KPÖ signalisiert hingegen vorsichtige Zustimmung.

Austria träumt von Bundesliga und eigenem Stadion

Für Austria Salzburg geht es längst um mehr als nur die aktuelle Saison in der 2. Liga. Vereinsobmann David Rettenbacher hat den Aufstieg in die Bundesliga als Ziel ausgegeben, schon jetzt kann die Elf von Christian Schaider mit den Spitzenteams mithalten oder gar gewinnen. Ein Zeitraum von fünf Jahren sei dafür aus heutiger Sicht realistisch. Präsident Hubert Palfinger will aber auch nichts überstürzen.

Bis dahin könnte auch die neue Heimstätte stehen. Noch sind zahlreiche Fragen offen, doch nach Jahren voller Rückschläge gibt es erstmals wieder eine konkrete Perspektive für ein neues Austria-Stadion.