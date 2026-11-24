i Moskau hat seine eigenen Angaben zu den Verlusten seit September 2022 nicht mehr aktualisiert. Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS Militäranalyst ordnet ein Putin verliert mehr als 700.000 Soldaten im Krieg Ein Datenleck zeigt das Ausmaß der russischen Verluste im Ukraine-Krieg. Der Militärexperte Franz-Stefan Gady dazu, ob eine neue Eskalation droht. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 22:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hackerangriff auf Russlands Statistikbehörde liefert neue Einblicke in die Verluste im Ukraine-Krieg. Mindestens 490.000 russische Soldaten wurden offiziell als tot registriert. Unabhängige Medien schätzen die tatsächliche Zahl inzwischen auf mehr als 700.000. Seit Februar 2022 führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie hoch der Blutzoll auf russischer Seite tatsächlich ist, versucht der Kreml weitgehend geheim zu halten.

Die Hackergruppen "Cyber Partisans" und "Silent Crow" erbeuteten Millionen Datensätze und übergaben sie Journalisten. Nach der Bereinigung doppelter Einträge blieben rund 11,6 Millionen Sterberegistrierungen. Darunter befinden sich auch zivile Todesfälle. Die unabhängigen Medien Mediazona und Meduza werteten die Daten aus und suchten gezielt nach Hinweisen auf getötete Militärangehörige.

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Mindestens 490.000 Tote registriert

Die Auswertung zeigt, dass bis Ende September 2026 mindestens 490.000 russische Soldaten offiziell als tot registriert wurden. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Mediazona und Meduza kommen in ihren Berechnungen auf mindestens 700.000, möglicherweise sogar mehr als 720.000 Kriegstote. Für ihre Analyse untersuchten die Journalisten unter anderem Todesursachen, Angaben zum Militärdienst und gerichtliche Todeserklärungen.

Militärexperte Franz-Stefan Gady ordnete die Zahlen am Dienstag in der "ZIB2" bei ORF-Moderator Armin Wolf ein. "Es sind durchaus plausible Zahlen. Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine in den letzten Monaten im Durchschnitt 35.000 bis 40.000 Mann im Monat verloren. Das Verhältnis zwischen Schwerverwundeten und Toten ist etwa bei eins zu eins", so Gady. Halten Tempo und Verluste an, "gehen wir Richtung einer Million Tote im Jahr 2027".

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"Russland will militärische Tatsachen schaffen"

Warum verliere Russland mehr Soldaten als zu Beginn des Krieges? Russland versuche, "eine rasche Entscheidung herbeizuführen" und die Ukraine "über den gesamten Winter jetzt militärisch zu brechen", so Gady. Dem stehe eine effizientere Kriegsführung auf ukrainischer Seite sowie das steigende Tempo der russischen Angriffsoperationen gegenüber. "Hier will Russland militärische Tatsachen schaffen", so Gady zur Region Donbass.

Beide Seiten, die Ukraine und Russland, würden eine "Strategie der Zermürbung" verfolgen, so Gady zu russischen Bombardierungen von ukrainischen Städten und ukrainischen Angriffen auf russische Raffinierien. Russland wolle vor allem "den ukrainischen Widerstandswillen brechen" und die Energieversorgung zusammenbrechen lassen, die Ukraine wolle, "das Russland es auf der finanziellen Seite spürt" und vermeide dabei zivile Ziele.

Russische Streitkräfte schrumpfen statt wachsen

Erstmals sei es so, dass die russischen Streitkräfte "schrumpfen und nicht wachsen wegen den hohen Verlusten", so Gady. "Ich sehe es nicht im Moment", so der Militärexperte dazu, ob es ein rasches Ende des Ukraine-Krieges geben könnte. "Im Moment sehe ich nicht, dass Russland ernsthafte Verhandlungen anstrebt." Gady glaube, "die Ukraine wird diesen Winter durchstehen, es wird aber sehr hohe Kosten und Opfer verursachen".

Erst wenn Russland glaube, "militärisch nichts mehr erreichen zu können, dann wird der Kreml offen sein für tatsächliche Gespräche", so Gady. "Wir dürfen nie den Fehler machen, von unseren Analysen auf die Analysen von jemandem wie Wladimir Putin zu schließen", warnte Gady. Wer Kriege begonnen oder ein persönliches Interesse am Krieg habe, habe oftmals weniger Wissen über den Zustand als objektive Analysten und Beobachter. Aber: "Irgendwann endet jeder Krieg." Wichtig sei vorher, wann es zu einem Waffenstillstand komme.