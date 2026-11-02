i Die 49-Jährige war mit einem Quad unterwegs und baute einen Unfall. istock (Symbolbild) Von Straße abgekommen Quad überschlägt sich mehrmals – Urlauberin tot Tragischer Unfall am Montag in Maria Alm (Salzburg): Eine 49-Jährige kam mit ihrem Quad von einer Forststraße ab. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag (2. November) in Maria Alm im Salzburger Pinzgau. Eine 49-jährige Frau von den Philippinen war mit einem Quad auf einer Forststraße talwärts unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Quad überschlug sich mehrmals

Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau rechts von der Forststraße ab. In weiterer Folge überschlug sich das Quad mehrmals. Die 49-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die alarmierten Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle, konnten das Leben der Frau aber nicht mehr retten.

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Die Feuerwehr Maria Alm stand ebenfalls im Einsatz und unterstützte bei der Bergung des verunglückten Quads. Warum die 49-Jährige von der Forststraße abgekommen war, ist derzeit noch unklar.