i Khudyakov am Boden: Die Sturm-Spieler schreien um Hilfe. GEPA pictures Saison-Aus für Sturm-Goalie "Sie versuchten alles, damit Gefäße nicht absterben" Sturm-Goalie Daniil Khudyakov erlitt im Grazer Derby einen schweren Unterschenkelbruch. Nach einer Notoperation droht sogar das Saison-Aus. Von Sport Heute 19.10.2026, 09:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen beim Grazer Derby!

Sturm feierte am Sonntag einen fulminanten 6:1-Kantersieg gegen den Stadtrivalen GAK. Doch der sportliche Triumph wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Torhüter Daniil Khudyakov erlitt bei einem Zusammenprall einen Unterschenkelbruch, musste noch am Sonntagabend operiert werden. Dem Russen droht das Saison-Aus.

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Die erschütternden Bilder spielten sich in der 21. Minute ab. Khudyakov wollte den Ball weit nach vorne schlagen, als GAK-Angreifer Jacobo Italiano dazwischenging. Der Offensivspieler erwischte dabei nicht nur den Ball, sondern auch das Bein des Sturm-Goalies.

Khudyakov ging sofort schreiend zu Boden. Seine Mitspieler und die GAK-Profis bildeten einen Sichtschutz um den verletzten Torhüter, während die Rettungskräfte auf dem Rasen um ihn kämpften.

Nach einer rund siebenminütigen Unterbrechung wurde Khudyakov unter Applaus der Fans vom Spielfeld gebracht. Wie dramatisch die Situation tatsächlich war, machte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch nach dem Schlusspfiff bei Sky deutlich.

"Er wird gerade operiert. Es war ein glatter Unterschenkelbruch. Sie haben am Platz alles versucht, damit zumindest die Gefäße nicht absterben, weil es schon eine sehr, sehr schwere Verletzung ist", erklärte der Sturm-Coach bei "Sky".

Die Diagnose ist bitter: Khudyakov wird mit seinem Unterschenkelbruch mindestens bis März 2027 ausfallen. Auch ein komplettes Saison-Aus steht im Raum. Für die Grazer ist das ein schwerer sportlicher Rückschlag.

"Schreckliche Situation"

Besonders mitgenommen zeigte sich auch GAK-Angreifer Jacobo Italiano. Der am Zusammenprall beteiligte Spieler hatte nach der Szene Tränen in den Augen. "Es war eine schreckliche Situation. Ich wünsche ihm eine schnelle Heilung und werde ihm auf jeden Fall Genesungswünsche schicken", erklärte Italiano bei "Sky".

Sturm drehte das Match nach 0:1-Rückstand, feierte im Prestigeduell einen Kantersieg. Für Ingolitsch war das 6:1 auch eine Botschaft an seinen verletzten Keeper.

"Der Sieg ist nicht nur für die Fans, denen wir ihn unbedingt schenken wollten, sondern auch für 'Khudy'. Wir wollten noch das eine oder andere Prozent mehr für ihn geben und haben uns auch mit einem sehr verdienten Derbysieg belohnt", sagt Ingolitsch.