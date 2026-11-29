i Der Vorsitzende der spanischen Oppositionspartei Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, spricht nach seiner Stimmabgabe. Er könnte der nächste Premierminister Spaniens werden. REUTERS "Feijóo wird Premierminister" Spanien-Wahl: Rechte kommen auf absolute Mehrheit Spanien steht vor einem Machtwechsel. Nach Auszählung von rund 85 Prozent der Stimmen verfügen die konservative PP und Vox über die absolute Mehrheit. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 22:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Spanien zeichnet sich ein Machtwechsel ab: Die konservative Volkspartei (PP) von Alberto Núñez Feijóo geht nach dem bisherigen Auszählungsstand als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl am Sonntag hervor. Gemeinsam mit der Rechtsaußenpartei Vox verfügt sie über eine absolute Mehrheit im Parlament. Für den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez rückt eine weitere Amtszeit damit in weite Ferne.

Nach Auszählung von 85,44 Prozent der Stimmen kommt die PP auf 133 Mandate. Obwohl die Konservativen damit gegenüber der Wahl 2023 vier Sitze verlieren, eröffnet ihnen das starke Abschneiden von Vox den Weg zu einer Regierungsmehrheit.

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Vox legt massiv zu

Die Rechtsaußenpartei zählt zu den großen Gewinnern des Wahlabends. Sie steigert sich von bislang 33 auf 51 Mandate. Gemeinsam kommen PP und Vox damit auf 184 Sitze – acht mehr, als für die absolute Mehrheit im spanischen Abgeordnetenhaus notwendig sind.

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Hinzu kämen möglicherweise zwei weitere Mandate der regionalen Volksunion von Navarra (UPN). Eine Regierungsbildung unter Feijóo mit Unterstützung von Vox wäre damit möglich.

Sánchez droht das politische Aus

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Pedro Sánchez landet mit 117 Mandaten auf dem zweiten Platz. Auch das Abschneiden anderer linker Parteien erschwert eine Fortsetzung der bisherigen Regierung.

Das Linksbündnis Frente Amplio kommt lediglich auf zehn Mandate. Die katalanische Linkspartei ERC hingegen steigert sich von sieben auf elf Sitze. Die Linkspartei Podemos verliert ihre parlamentarische Vertretung vollständig.

Historisch hohe Wahlbeteiligung

Bemerkenswert ist auch die enorme Mobilisierung der spanischen Bevölkerung. Die Wahlbeteiligung dürfte bei annähernd 80 Prozent liegen. Bereits um 18 Uhr war mit 68,1 Prozent ein historischer Rekord für diesen Zeitpunkt erreicht worden.

Ein endgültiges Wahlergebnis steht noch aus. Auch die Verhandlungen über die künftige Regierung stehen erst bevor.

Volkspartei meldet sich zu Wort

Die konservative Volkspartei zeigt sich angesichts der bisherigen Ergebnisse bereits siegessicher. "Die PP wird die Wahl gewinnen und Alberto Núñez Feijóo wird Ministerpräsident Spaniens", teilte die Partei in einer kurzen Nachricht auf der Plattform X mit.

Für eine Regierungsmehrheit dürfte Feijóo allerdings auf die Unterstützung der Rechtsaußenpartei Vox unter Santiago Abascal angewiesen sein.

Wohnungskrise löste Neuwahl aus

Der bisherige Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen, nachdem das Parlament von ihm vorgeschlagene Maßnahmen gegen die zunehmende Wohnungskrise abgelehnt hatte. Der Sozialist hatte argumentiert, dass er eine parlamentarische Mehrheit benötige.

Seit 2018 regierte seine Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) mit fragilen Minderheitskoalitionen. Leistbarer Wohnraum und Migration zählten laut Reuters zu den wichtigsten Themen für die spanischen Wähler. Mit einem Machtwechsel würde Europa eine seiner letzten linksgerichteten Regierungen verlieren.