i Eine Frau in Burka sitzt neben ihrem unterernährten Kind in einem Spital im afghanischen Herat. (Symbolbild) APA-Images / AFP / WAKIL KOHSAR Stattdessen "Ziege" und "Kuh" Taliban streichen weibliche Vornamen aus Krankenakten In Afghanistan gilt die öffentliche Nennung von Frauennamen in konservativen Kreisen als Tabu. Nun sollen sie sogar aus Krankenakten verschwinden. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 drängen die radikalislamischen Taliban Frauen und Mädchen immer weiter aus dem öffentlichen Leben. Nun soll ihnen selbst beim Arzt ein Stück ihrer Identität genommen werden: ihr eigener Name.

In der nordafghanischen Provinz Balkh sollen die Taliban bereits im Mai angeordnet haben, die Namen von Frauen aus medizinischen Dokumenten zu streichen. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche der britischen Zeitung "The Guardian" und des afghanischen Exilmediums "Zan Times" hervor.

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Frauenname gilt als Verletzung der Familienehre

Das Verschweigen von Frauennamen hat in Afghanistan eine lange Tradition. In besonders konservativen Kreisen gilt es als Verletzung der Familienehre, wenn der Name einer Frau öffentlich ausgesprochen wird. Laut der spanischen Zeitung "El País" geht das Tabu auf einen alten Stammesbrauch zurück und ist keine Vorschrift des Islam.

Selbst auf Hochzeitseinladungen oder Grabsteinen fehlen deshalb häufig die Namen von Frauen. Stattdessen werden sie oftmals lediglich als Ehefrau, Mutter oder Tochter eines Mannes bezeichnet.

"Bibi", "Ziege" oder "Kuh"

Nun hält dieses Tabu auch in Spitälern und Arztpraxen Einzug. Statt ihres tatsächlichen Namens soll bei Patientinnen nur noch die Bezeichnung "Bibi" eingetragen werden. Dabei handelt es sich um eine traditionelle Anrede, die so viel wie "Großmutter" oder "ältere Frau" bedeutet. Selbst auf Medikamentenrezepten sollen ihre Namen nicht mehr aufscheinen.

Doch es kommt noch schlimmer: Die in Deutschland lebende afghanische Frauenrechtsaktivistin Lalah Osmany berichtet gegenüber "El País", dass Frauen teilweise sogar mit abwertenden Bezeichnungen wie "Ziege" oder "Kuh" angesprochen werden. Sie sieht darin einen systematischen Prozess der Entmenschlichung.

Angst vor gefährlichen Verwechslungen

Osmany warnt zudem vor gravierenden gesundheitlichen Folgen. Werden zahlreiche Patientinnen unter derselben Bezeichnung geführt, könnten Krankenakten verwechselt, Behandlungen falsch zugeordnet oder Medikamente irrtümlich verschrieben werden. In welchem Ausmaß die Anordnung bereits umgesetzt wird, ist unklar.

Ohne männliche Begleitung keine Behandlung

Gleichzeitig erschweren die Taliban Frauen den Zugang zur medizinischen Versorgung immer weiter. In mehreren afghanischen Provinzen dürfen männliche Ärzte Frauen den Recherchen zufolge faktisch nicht mehr behandeln, wenn kein männlicher Angehöriger oder Vormund anwesend ist.

Besonders brisant: Die Taliban haben Frauen auch von medizinischen Ausbildungsprogrammen ausgeschlossen. Damit droht sich der ohnehin bestehende Mangel an weiblichem Gesundheitspersonal weiter zu verschärfen.

Botschafterin in Wien schlägt Alarm

Bereits im Oktober warnte Afghanistans Botschafterin in Österreich, Manizha Bakhtari, bei einem Pressegespräch der Caritas vor der dramatischen Lage der Frauen in ihrer Heimat. Die Taliban hätten seit ihrer Machtübernahme schrittweise ein umfassendes System aus Gesetzen, Vorschriften und Kontrollmechanismen geschaffen, das nahezu alle Lebensbereiche von Frauen reguliere.

Bakhtari wurde noch vor der Machtübernahme der Taliban zur Botschafterin ernannt. Österreich erkennt das Taliban-Regime nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans an.

Die Bilder des Tages i ?

Frauenrechtsaktivisten befürchten nun, dass das Verbot von Frauennamen in Krankenakten auf ganz Afghanistan ausgeweitet werden könnte.