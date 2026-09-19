i Fentanyl hat die US-Drogenkrise geprägt und ist auch in Österreich angekommen – nun rückt ein neuer synthetischer Stoff in den Fokus. iStock/tigerstrawberry Schwarze Flüssigkeit aus Mund Stärker als Fentanyl! Neue Todesdroge sorgt für Angst Die neue Opioid-Droge Cychlorphin ist 10-mal stärker als Fentanyl und sorgt nach dem Tod eines 16-Jährigen in San Francisco für Entsetzen. Von Heute Life 19.09.2026, 08:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fentanyl gilt als eine der gefährlichsten Substanzen auf dem illegalen Drogenmarkt. Das synthetische Opioid ist etwa 50-mal stärker als Heroin und bis zu 100-mal stärker als Morphin. Die Folgen sind vor allem in den USA dramatisch. Allein 2024 wurden dort 47.735 Todesfälle registriert, bei denen synthetische Opioide – mit Ausnahme von Methadon – beteiligt waren. Diese Kategorie wird maßgeblich vom illegal hergestellten Fentanyl geprägt.

Nun sorgt ein bislang kaum bekannter Stoff für Entsetzen: Cychlorphin.

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"Schwarze Flüssigkeit quoll aus Mund und Nase"

Das synthetische Opioid, das 10-mal stärker sein soll als Fentanyl, steht laut der aus den USA mit dem Tod des 16-jährigen Dante Lacourte in San Francisco Verbindung. Dantes Mutter Christina Lacourte schilderte gegenüber der "New York Times", wie sie den Jugendlichen leblos in seinem Zimmer fand: "Sein Gesicht lief blau an, und seine Adern traten hervor. Schwarze Flüssigkeit quoll aus seinem Mund und seiner Nase und sammelte sich auf dem Leintuch."

„Es braucht nur eine Pille.“

Dante hatte bereits früh mit Drogen zu kämpfen. Seine Mutter warnte ihn vor den Gefahren der Substanzen auf der Straße und vor allem Fentanyl: "Es braucht nur eine Pille", habe sie ihm immer wieder gesagt. Ein Freund sagte über den von Depressionen und Angstzuständen geplagten Teenager: "Er war einfach nur ein Junge, der sich besser fühlen wollte."

Noch nicht verboten

Die Ermittler verfolgten nach dem Todesfall die Spur zu mutmaßlichen Drogenhändlern. Über das Mobiltelefon des Jugendlichen sollen sie auf Verdächtige aufmerksam geworden sein. Bei Razzien in drei Häusern wurden vier Personen festgenommen.

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Der Fall sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil sich der illegale Drogenmarkt immer schneller verändert. Substanzen können auftauchen, bevor Behörden und Gesetzgeber ausreichend Erfahrungen mit ihren Wirkungen und Gefahren gesammelt haben. Cychlorphin ist als Rauschgift so neu, dass es in Kalifornien noch nicht einmal verboten ist. Das soll sich jetzt ändern.

Fentanyl in Österreich angekommen

In Österreich ist von einer Fentanyl-Krise wie in den USA derzeit noch keine Rede. Der österreichische Suchtmittelbericht bezeichnet Fentanyl – trotz nachweislichem Vorkommen – als "kein großes Thema". Dennoch spielen Opioide bei tödlichen Überdosierungen hierzulande eine wichtige Rolle.

2024 wurden in Österreich 257 direkt drogenbezogene Todesfälle registriert. Besonders gefährlich ist laut Gesundheit Österreich der Mischkonsum – etwa von Opioiden mit Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen.