i Das recycelte Plastik der Windeln kann für viele neue Plastikprodukte benutzt werden. Getty Images/iStockphoto Recycling-Revolution Stinke-Windeln werden jetzt zu Biogas und Waschmittel Kopenhagen macht Ernst: Ab sofort werden benutzte Windeln gesammelt und zu Biogas, Strom und sogar Autowaschmittel verarbeitet. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die dänische Hauptstadt nimmt sich einen besonders stinkenden Müllberg vor: Künftig sollen die Kopenhagener ihre benutzten Windeln in eigene Abfalltonnen sortieren.

Denn diese werden mitsamt Inhalt wiederverwertet.

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Insgesamt 5.000 Tonnen Abfall sollen auf diese Weise spätestens ab 2029 eingespart werden. Bis zu 94 Prozent der Windelabfälle können dabei weiterverarbeitet werden.

Das recycelte Plastik der Windeln könne für viele neue Plastikprodukte benutzt werden, heißt es auf focus.de. Zellulose und Baby-Kacke etwa könnten zur Herstellung von Biogas, Strom oder Fernwärme dienen.

Sogar Müllfahrzeuge werden sauber

Eine benutzte Windel enthält bis zu 60 Prozent Flüssigkeit. Diese wird so behandelt, dass damit Müllautos gewaschen werden können. Die superabsorbierenden Polymere werden zu einem Bindemittel für die Bauindustrie verarbeitet.

Die Stadt stellt die Mülltonnen ab sofort an Kitas und Mehrfamilienhäusern auf, in denen mindestens sechs Kinder zwischen 0 und 4 Jahren leben. Ab dem kommenden Jahr sollen auch Pflegeheime und Seniorenwohnungen mitmachen.

Häufige Fehler, die jeder beim Recycling macht i ?

Jede Woche werden die Tonnen abgeholt. Wichtig dabei: Vor dem Entsorgen muss ein Knoten in die Tüte gemacht werden.