i Bundeskanzler Christian Stocker in seiner Videobotschaft zum ersten Advent 2026. Facebook/Christian Stocker Kanzler überrascht mit Video Stocker ganz in Schwarz: "War eine lange Woche ..." EU-Budget, Drohnenschutz und ein besonderer Familienmoment: Kanzler Christian Stocker verrät, warum er sich auf diesen Adventsonntag freut. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) steht an diesem Sonntag eine ganz besondere Premiere an. Nach einer arbeitsreichen Woche mit internationalen Treffen und innenpolitischen Aufgaben rückt für den Regierungschef nun die Familie in den Mittelpunkt. In einem auf Facebook veröffentlichten Video gibt der Kanzler einen privaten Einblick in seine Adventpläne.

"Es ist der erste Adventsonntag und für mich diesmal ein besonderer erster Advent", erklärt Stocker. Er werde die erste Kerze am Adventkranz erstmals nicht bei sich zu Hause, sondern bei seiner kleinen Enkeltochter anzünden. "Ganz privat. Und ich freue mich sehr darauf", betont der Kanzler.

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Stocker pocht auf Sparkurs in der EU

Hinter dem Regierungschef liegen intensive Tage. Neben einem Treffen mit den Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn standen in Brüssel Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union auf dem Programm. Dabei pocht Stocker auf einen sparsamen Umgang mit Steuergeld – auch auf europäischer Ebene.

Zugleich stellt der Kanzler klar, dass es ihm nicht um Einsparungen gegenüber dem derzeitigen EU-Budget gehe. Vielmehr sei der Vorschlag der EU-Kommission zu hoch ausgefallen. Bei der Finanzierung zentraler Aufgaben wie Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit brauche es einen Mitteleinsatz "mit Maß und Ziel".

Landwirtschaft im Fokus

Besonders wichtig ist Stocker dabei die heimische Landwirtschaft. Sie gewährleiste die unabhängige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und müsse daher auch ausreichend finanziert werden.

Auch die neue Drohnenschutzstrategie spricht der Regierungschef in seiner Wochenbilanz an. Diese soll dem Schutz Österreichs, seiner Bevölkerung und der Infrastruktur dienen.

Nach den politischen Terminen steht für Stocker nun aber Familienzeit auf dem Programm. Den ersten Advent mit seiner kleinen Enkeltochter zu verbringen, darauf freut sich der Kanzler besonders.