i Ein 20-jähriger US-Marineinfanterist soll eine Frau in einem Hotel getötet haben. Nun reagiert die Militärführung mit einem weitreichenden Verbot. REUTERS / Kim Kyung-Hoon Nach Mordverdacht US-Militär verhängt Ausgehverbot auf Okinawa Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Japanerin zieht das US-Militär Konsequenzen und verhängt strenge Regeln für seine Soldaten auf Okinawa. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer Japanerin hat das US-Militär auf Okinawa ein einmonatiges Ausgeh- und Alkoholverbot für seine dort stationierten Soldaten verhängt. Zusätzlich wird der reguläre Dienstbetrieb für 48 Stunden ausgesetzt. In dieser Zeit sollen die Truppen erneut zu Disziplin und Verhaltensregeln geschult werden.

Generalleutnant Benjamin Watson kündigte die Maßnahmen an. Hintergrund ist der Fall eines 20-jährigen US-Marineinfanteristen. Er steht im Verdacht, am Samstag eine 39-jährige Frau in einem Hotel in Naha, der Hauptstadt der Präfektur Okinawa, erwürgt und ausgeraubt zu haben. Der Verdächtige weist die Vorwürfe nach Angaben der japanischen Polizei zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Fall sorgt in Japan für große Empörung. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bezeichnete die Tat als "äußerst brutal und abscheulich". Ihre Regierung habe bei den USA scharf protestiert und Maßnahmen gefordert, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.

In Naha und Tokio kam es zu Protesten. Auf Okinawa sorgen die US-Truppen schon seit Jahrzehnten für Spannungen. Anwohner beklagen unter anderem Lärm und Straftaten, die mit Militärangehörigen in Verbindung stehen. Teile der Bevölkerung fordern deshalb einen vollständigen Abzug der US-Streitkräfte aus der Präfektur.

Spannungen steigen

Der neue Fall könnte auch die politische Debatte über die Zukunft des US-Stützpunkts Futenma verschärfen. Japan und die USA planen seit Jahren, Teile der dort stationierten Marineinfanterie in die weiter nördlich gelegene Einrichtung in Henoko zu verlegen. Das Projekt ist auf Okinawa allerdings stark umstritten.

Okinawa nimmt für die militärische Strategie der USA und Japans eine besondere Rolle ein. Die Insel liegt nur rund 100 Kilometer von Taiwan entfernt und gilt deshalb als wichtiger Standort für die Abschreckung Chinas. Gleichzeitig ist Okinawa stark mit der Geschichte der US-Militärpräsenz verbunden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Präfektur unter US-Verwaltung und wurde erst 1972 an Japan zurückgegeben.

Heute befindet sich dort weiterhin ein großer Teil der US-Militärinfrastruktur in Japan. Der Großteil der rund 18.000 in Japan stationierten US-Marines ist auf Okinawa untergebracht.

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Die nun verhängten Maßnahmen sollen nach Angaben der Militärführung zunächst für einen Monat gelten. Ob sie die Spannungen mit der Bevölkerung langfristig entschärfen können, bleibt offen.