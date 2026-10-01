i Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Russland als Zwerg bezeichnet. APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT Russen sind empört Van der Bellen nennt Russland "Zwerg" – jetzt kracht es Nach seiner Kritik an Israel sorgt Alexander Van der Bellen erneut für Wirbel. Diesmal ist Russland empört – und kontert mit einer bissigen Fabel. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt sorgte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einer Kritik an Israel für Wirbel. Am Rande der UNO-Generaldebatte warf er dem Land "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" im Westjordanland und im Gazastreifen vor.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Israels Außenminister Gideon Sa‘ar zeigte sich empört und betonte, dass sich der österreichische Bundespräsident "schämen" soll. Auch aus Österreich gab es kritische Stimmen gegen die Kritik Van der Bellens. Nun sorgte ein weiteres Zitat des Bundespräsidenten für Aufregung – diesmal in Russland.

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Seitenhieb gegen Russland

Dabei ging es um eine Rede die Van der Bellen im Rahmen eines Investitionsforums in der Wiener Hofburg am 14. September hielt. Darin rief das Staatsoberhaupt Europa dazu auf, sich selbst nicht klein zu machen. Er sprach von einer "Selbstverzwergung" und ließ dann mit einem Seitenhieb gegen Russland aufhorchen.

"Man stelle sich die Europäer als Zwerge im weltweiten Maßstab vor. Wir sind keine Zwerge. Es gibt einen Zwerg, der sich wie ein Riese verhält, das stimmt, und das ist Russland", so der Bundespräsident.

Russische Botschaft ist sauer

Dieser Satz sorgte für Unmut bei der russischen Botschaft in Wien, die sich jetzt auf der Plattform X zu der Rede Van der Bellens äußerte. Die russischen Diplomaten hielten fest, dass solche Äußerungen einem "Staatsoberhaupt eines Landes, dessen Souveränität und Unabhängigkeit von der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion garantiert wurden, keine Ehre" machen würden.

Des Weiteren wurde betont, dass Van der Bellen "nicht zum ersten Mal" versucht hätte, "unbeholfen" außenpolitische Fragen zu kommentieren. Die Russen wollen den Bundespräsidenten nun "an ein geflügeltes Wort aus der berühmten Fabel von Iwan Krylow" erinnern: "Der Mops! Klar, ist ein starker Mann. Der bellt auch Elefanten an."

Die Bilder des Tages i ?

In der Fabel geht es um einen Mops, der einen Elefanten verbal attackiert. Dieser reagiert allerdings nicht und geht unbeeindruckt weiter. Als eine Hündin nach dem Sinn der Aktion fragt, meint der Mops, dass das Kläffen seinen Ruf bei anderen stärken würde.