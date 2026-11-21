i Angriff auf Lebensmittel-Transporter fordert drei Tote. REUTERS/Dawoud Abu Alkas Angriff auf Transporter Vier Tote bei neuen israelischen Angriffen in Gaza Drei Menschen starben in einem Fahrzeug mit Lebensmitteln. Israel spricht von Mitgliedern des Islamischen Jihad. Ein weiterer Toter in Jabalia. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben vier Menschen getötet worden. Drei von ihnen befanden sich in einem Fahrzeug, das Lebensmittel der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) transportierte. Israels Armee spricht hingegen von getöteten Mitgliedern des Islamischen Jihad.

Der Angriff auf den Transporter ereignete sich im Stadtteil Tel al-Hawa in Gaza-Stadt. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte am Samstag mit, dass dabei drei Menschen ums Leben gekommen seien. Ein weiterer Mensch starb nach Angaben des Zivilschutzes durch israelischen Beschuss in Jabalia im Norden des Küstengebiets.

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Die israelische Armee wies Berichte zurück, wonach humanitäre Helfer einer internationalen Organisation angegriffen worden seien. Auf Telegram erklärte das Militär, bei den Getöteten habe es sich um drei Mitglieder des Islamischen Jihad gehandelt. Sie seien in einem Fahrzeug unterwegs gewesen, mit dem Lebensmittel und logistische Güter zu Mitgliedern der Terrororganisation transportiert worden seien.

Vorfall wird untersucht

Die Darstellung, Israel habe humanitäre Helfer ins Visier genommen, sei falsch, erklärte die Armee. Terrororganisationen würden humanitäre Organisationen zynisch ausnutzen und getötete Kämpfer nach Angriffen als Helfer darstellen. Eine Stellungnahme von World Central Kitchen lag zunächst nicht vor.

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Aufnahmen eines AFP-Journalisten zeigten einen weitgehend zerstörten Transporter und verstreut liegende Lebensmittel. Ein Reuters-Mitarbeiter berichtete, im Fahrzeug seien Dokumente mit dem WCK-Logo sowie offenbar verpackte Lebensmittel gewesen. Der Augenzeuge Abu Sein Al-Daja sagte, der Wagen habe gerade angehalten, um Essen und Getränke an Kinder zu verteilen, als er von einer Rakete getroffen worden sei.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen Angriff im April 2024, bei dem sieben WCK-Mitarbeiter getötet wurden, darunter Staatsangehörige Australiens, Großbritanniens und Polens. Israels Armee räumte damals schwere Fehler und Verstöße gegen Vorschriften ein. 2026 erklärte sie jedoch, es gebe keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen.

In dieser Woche hatte das israelische Militär kurzzeitig einen Bodeneinsatz im Gazastreifen gestartet. Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus, der nach israelischen Angaben einem Hamas-Kommandeur gegolten hatte, waren sechs Menschen getötet worden. Eine von den USA unterstützte Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe zwar gestoppt, israelische Angriffe aber nicht beendet. Die Hamas hatte den Krieg im Oktober 2023 mit einem Überfall auf Israel begonnen.