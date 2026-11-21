i Ein Öltanker wurde während seiner Schwimmaktion getroffen. Der Brite will auf die Folgen des Irankriegs aufmerksam machen. (Archivbild) Action Images / Scott Heavey Drei Tage im Kriegsgebiet Öltanker explodiert nahe Protest-Schwimmer in Hormus Drei Tage lang schwamm Lewis Pugh durch die Straße von Hormus. Mit seiner Aktion protestierte er gegen Krieg und Umweltzerstörung. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im Irankrieg hat der britische Umweltschützer Lewis Pugh ein ungewöhnliches Zeichen gesetzt: Er schwamm drei Tage lang durch die Straße von Hormus. Damit wollte er auf die Folgen des Konflikts für Mensch und Natur aufmerksam machen.

"Krieg verursacht immenses menschliches Leid. Menschenleben gehen verloren, Familien werden auseinandergerissen und Häuser zerstört. Doch es gibt ein weiteres Opfer, das viel zu wenig Beachtung findet: die Natur selbst", schrieb Pugh auf Instagram.

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Während seines Schwimmens wurde ihm die Gefahr offenbar unmittelbar bewusst. Rund 30 Minuten nach dem Start sei in einigen Kilometern Entfernung ein Öltanker getroffen worden.

"Die Explosion ließ das Meer um mich herum schaukeln", berichtete der Brite. Seine Botschaft an die Kriegsparteien sei klar: "Stoppt die Kämpfe. Öffnet die Meerenge. Beseitigt die Verschmutzung."

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Ökologische Katastrophe droht

Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman. Sie zählt zu den wichtigsten Routen für den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport. Seit Beginn des Kriegs Ende Februar ist der Schiffsverkehr dort durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe weitgehend zum Erliegen gekommen.

Dem Iran wird zudem vorgeworfen, Teile der Meerenge vermint zu haben. Die USA blockieren ihrerseits iranische Häfen und Küstengebiete, um die Ölexporte des Landes einzuschränken.

Auch die Umweltfolgen des Konflikts rücken zunehmend in den Fokus. Greenpeace berichtet von zahlreichen Ölteppichen, die auf Satellitenbildern zu erkennen seien. Die Organisation warnt vor einer ökologischen Katastrophe – insbesondere durch die Angriffe auf Tanker.