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Wer die Einstellung per Registry vorgenommen hat, muss sie auch dort wieder rückgängig machen.
Wer die Einstellung per Registry vorgenommen hat, muss sie auch dort wieder rückgängig machen.
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Microsoft gibt Fehler zu

Vorsicht! Windows-Update sperrt Nutzer vom PC aus

Ein neues Windows-Update sorgt für Ärger. Betroffene können sich nicht mehr an ihren Firmen-PCs anmelden. Microsoft nennt eine Lösung.
Digital Heute
Von Digital Heute
17.09.2026, 20:48
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Das September-Sicherheitsupdate von Microsoft macht vielen Nutzern zu schaffen. Nach der Installation der Updates können sich manche Anwender nicht mehr an ihren Firmen-PCs einloggen.

Windows-Update, plötzlich gehen Spiele nicht mehr

Konkret betrifft das Problem die sogenannte "Machine Identity Isolation"-Funktion, die durch das Update aktiviert wird. Diese funktioniert allerdings nur in Umgebungen mit Windows Server 2025 Domain Functional Level oder höher.

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Einfache Lösung möglich

Wie es bei "heise online" heißt, sind alle Rechner unter Windows 11 26H1, 25H2 und 24H2 mit aktivierter Machine Identity Isolation betroffen, die nicht in einer solchen Windows-Server-2025-Umgebung laufen.

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Microsoft empfiehlt als temporäre Gegenmaßnahme, die Option zu deaktivieren. Das lässt sich über Intune- oder Gruppenrichtlinien erledigen. Wer die Einstellung per Registry vorgenommen hat, muss sie auch dort wieder rückgängig machen.

red,17.09.2026, 20:48
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