Wie Royals: RTL sendet Wendler-Hochzeit LIVE

Laura und der Wendler krönen sich zu King und Queen von RTL: Der Sender schenkt ihnen zur Hochzeit eine Live-Übertragung und eine Serie.

Hochzeit könnte noch platzen

RTL mit Kameras LIVE dabei

TV-Fahrplan zur Wendler-Hochzeit

Das war Staffel 1 der Serie "Laura und der Wendler"

Pleite-Geier Michael Wendler (47,) versilbert sich die Hochzeit mit Teenagerfreundin Laura Müller. Der Privat-Senderspringen lassen. Auch für den auf 15.000 Euro geschätzten Verlobungsring zahlte er keine Cent. Der Juwelier verschenkte ihn, als Gegenleistung machte Neo-Verlobte Laura Werbung für einen. Daraufhin brachen die Server des Juweliers zusammen.Es ist noch nicht einmal sicher, dass die Trauung auch stattfinden kann, denn die Scheidung mit Wendlers Frau Claudia Norberg soll noch nicht durch sein und sie will auch nicht, dass Laura ihren Namen bekommt (Wendler heißt in Wirklichkeit Norberg, hat bei der Hochzeit den Namen seiner Ex angenommen).Die ganze Hochzeitsplanung steht auf wackeligen Beinen, die Coronakrise könnte Laura und ihrem Zukünftigen jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen, denn eine Einreise in die USA ist zur Zeit nicht möglich.Trotz allen Hindernissen plant RTL schon jetzt eine große Live-Sendung für die Hochzeit. Wenige Gäste, dafür viele Kameras sollen das Event in Las Vegas zum Quotenhit machen. Eine Live-Hochzeit im TV hatten zuletzt Kate und William oder Meghan und Harry bei ihrer Trauung. Die hatte freilich die RTL-Senderfamilie (RTL, TVNOW, VOX) nicht exklusiv unter Vertrag. Der Sender warnt aber, dass eine Ausstrahlung von der Entwicklung der Coronakrise abhängt.Vor der Hochzeit kommen die Vorbereitungen:Bezahlstreaming-Sender TVNOW macht mit der Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" den Anfang ab 26.5.Die Zuschauer erwartet Ringauswahl, Polterabend und viel Tamtam um die Plaunung der Hochzeit. Für den großen Tag hat sich der. Bisher postete er nur aus dem Spital, in der TV-Sendung gibt's dann sicher mehr blutige Details.Danach wird Doku-Soap von VOX überarbeitet, upgedatet und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im Free-TV ausgestrahlt.Auch die erste Staffel ihrer Soap "Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika" wurde erst auf TVNOW und dann im TV gezeigt. Die Staffel gibt's es jetzt noch einmal unter neuem Namen: "Laura und der Wendler – wie alles begann".Nackte Tatsachen:Als Laurasredete, wurde es ziemlich gruseligDie ganze Staffel lang bauten Wendler und die Laura ein Haus um. Kaum fertig"Dann lügt sie":, weil die im Dschungelcamp ihre Wahrheit ausplaudert