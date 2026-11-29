i Stefan Hochstaffl, Präsident der Bergrettung, warnt vor Gefahren am Berg. ÖBRD BV / iStock Gefährlicher Trend am Berg "Wird Gang und Gäbe, dass man sich am Berg zurücklässt" Mangelnde Vorbereitung und falscher Ehrgeiz: Bergrettungs-Präsident Stefan Hochstaffl spricht im "Heute"-Talk über besorgniserregende Entwicklungen. Von Iris Hödl 29.11.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was auf Social Media nach einem traumhaften Bergerlebnis aussieht, endet für so manchen in einer lebensgefährlichen Situation. Immer öfter müssen Bergretter ausrücken, weil sich unerfahrene Bergsteiger aufgrund falscher Eindrücke in den sozialen Medien zu viel zutrauen.

Auch die jüngste Rettung zweier deutscher Teenager (15 und 18) vom Großglockner sorgt für Diskussionen. Die Jugendlichen benötigten für den Aufstieg rund doppelt so lange wie üblich. Beim Abstieg verloren sie in der Dunkelheit die Orientierung. Schließlich wurden sie durchnässt und leicht unterkühlt mit dem Hubschrauber gerettet.

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Die Schattenseiten bleiben im Internet verborgen

Die Jugendlichen betonten zuletzt gegenüber dem Bergsportmagazin "Alpin", sich durchaus vorbereitet zu haben. Sie hätten die Route studiert, Ausdauer trainiert und Videos im Internet angesehen.

"Ein Gletscher-Video ist aber ein bisschen zu wenig, um auf solche Berge zu steigen", sagt Bergrettungs-Präsident Stefan Hochstaffl gegenüber "Heute". Das Problem: In den sozialen Medien würden meist nur die schönen Seiten einer Bergtour gezeigt. Schneetreiben, schlechtes Wetter oder gescheiterte Touren bekämen die Nutzer hingegen kaum zu Gesicht. Das könne bei unerfahrenen Bergsteigern einen falschen Eindruck erwecken.

Rechtzeitig umdrehen statt weiterkämpfen

Dabei müsse es nicht einmal der Großglockner sein. Auch auf kleineren Bergen wie der Rax könne man bei schlechter Vorbereitung und ungünstigen Verhältnissen schnell in eine Notsituation geraten.

Hochstaffl rät Anfängern deshalb zu geführten Touren. Zudem sei es wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen und rechtzeitig umzukehren. "Ein Abstieg mitten in der Nacht führt ziemlich sicher zu einer Bergung."

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Bergsteiger lassen ihre Begleiter zurück

Eine weitere Entwicklung bereitet dem Bergrettungs-Präsidenten Sorgen. Immer häufiger würden Bergsteiger ihre Begleiter in schwierigen Situationen zurücklassen. Dass die beiden Teenager zusammengeblieben sind, rechnet ihnen Hochstaffl deshalb hoch an. "Langsam wird es ja Gang und Gäbe, dass man sich gegenseitig zurücklässt."

Im Vorjahr erfror eine 33-Jährige knapp unterhalb des Großglockner-Gipfels, nachdem ihr Begleiter sie zurückgelassen hatte. Auch ein 20-jähriger Deutscher geriet kürzlich am Hochkönig in Lebensgefahr, nachdem seine Begleiter ohne ihn weitergegangen waren.

Hochstaffl gegen Strafen am Berg

Von Strafen für schlecht vorbereitete Bergsteiger hält Hochstaffl dennoch wenig. Statt weiterer Vorschriften brauche es vor allem Vernunft und eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Wer nicht entsprechend versichert ist, muss die Kosten eines Bergrettungseinsatzes ohnehin selbst tragen.