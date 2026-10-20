i Die Zwergohrnatter rollt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit davon. ©Pexels Tierische Strategie Diese Schlange "rollt" blitzschnell an Feinden vorbei Zwergrohrnattern rollen blitzschnell davon und behalten dabei stets die Orientierung – dank ausgeklügelter Körperkontrolle. Von Heute Tierisch 20.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rollen als Fortbewegungsart ist im Tierreich eine echte Rarität. Für Tiere ist das nämlich gar nicht so einfach – egal, ob sie Beine haben oder nicht. Ihr Körper kann sich nicht wie ein Rad um eine Achse drehen. Kopf und Sinnesorgane rollen immer mit, was die Orientierung erschwert. Besonders bei hohem Tempo wird das zum Problem, weil Tiere dann leicht die Richtung verlieren.

Trotzdem gibt es in Südostasien eine Schlangenart, die genau das kann: Die Zwergrohrnattern flüchten vor Feinden, indem sie blitzschnell davonrollen. Dabei erreichen sie Geschwindigkeiten zwischen sechs und über 13 km/h. Das ist etwa viermal so schnell wie die seitliche Wellenbewegung, die für Schlangen sonst typisch ist. Wie orf.at berichtet, ist das eine erstaunliche Leistung.

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Wissenschaftler von der Universität Toho in Japan wollten wissen, wie die Tiere das genau machen. Sie haben Zwergrohrnattern auf einer nur 20 Zentimeter breiten Bahn gefilmt und die Bewegungsabläufe genau untersucht.

Die Videos zeigen: Jeder "Rollzyklus" besteht aus einer durchgehenden und extrem genauen Abfolge von Bewegungen. Die Natter rollt mit einer Körperseite über den Boden, stößt sich dann ab und katapultiert sich in die Luft. Dabei schwingt sie ihren Körper in einem Bogen seitlich am Kopf vorbei – die Forschenden bezeichnen das als "Schlag". Nach jedem Rollzyklus wechselt die Schlange die Seite: Einmal rollt sie über den Rücken, dann wieder über den Bauch. Auch die Richtung des Körperschlags ändert sie ständig – mal nach links, mal nach rechts.

Besonders auffällig ist, dass der Kopf immer stabil über dem Boden bleibt. Die Zwergrohrnatter hält ihn stets nach vorne, in Bewegungsrichtung – selbst wenn sie sehr schnell unterwegs ist, berichten die Forschenden aktuell im Fachjournal "Current Biology".

Damit schaffen es die Zwergrohrnattern offenbar, die größte Schwierigkeit beim Rollen zu umgehen. Dank ihrer ausgeklügelten Körperkontrolle behalten sie auch bei Spitzengeschwindigkeiten von über 13 km/h stets den Überblick und verlieren nie die Orientierung.