i Geldabhebung am Bankomat pixabay.com Er wollte gar nicht spielen 120 Millionen Euro gewonnen – nun geht sein Konto über Ein 35-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat den Eurojackpot geknackt. Die 120 Millionen Euro bekommt er bald – auf seinen Wunsch aufs Girokonto. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein spontaner Entschluss hat einen 35-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen zum Multimillionär gemacht. Der Mann aus dem Kreis Mettmann bei Düsseldorf hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, 13. Oktober, den Hauptgewinn von 120 Millionen Euro abgeräumt. Das Geld soll ihm in rund vier Wochen direkt auf sein Girokonto überwiesen werden – so hat es sich der Gewinner gewünscht.

Dabei wollte der Mann zunächst gar keinen Tippschein für die Ziehung abgeben, wie der Anbieter Lotto24, der mit dem Mann gesprochen hat, berichtet. Erst kurzfristig entschied er sich um und investierte 36,80 Euro. Mit seinem Tipp lag er schließlich bei allen sieben Zahlen richtig. Die Gewinnzahlen lauteten 11, 17, 20, 22 und 35, dazu kamen die Eurozahlen 4 und 8.

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Gewinner war am Telefon sprachlos

Der Mann hatte zuvor bereits eine Gewinnmitteilung über seine Lotto-App erhalten. Am Dienstagabend erreichte ihn zusätzlich ein Anruf des Online-Anbieters Lotto24, der ihn über den außergewöhnlichen Gewinn informierte.

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"Am Telefon war er sehr überwältigt von dem Gewinn und völlig sprachlos", berichtete ein Sprecher des Unternehmens. Der 35-Jährige habe in den vergangenen Jahren immer wieder einmal Eurojackpot gespielt, allerdings nicht regelmäßig.

Die 120 Millionen Euro sind die maximal mögliche Gewinnsumme beim Eurojackpot. Der Hauptgewinn geht diesmal vollständig nach Nordrhein-Westfalen, weil der Mann als Einziger sämtliche Gewinnzahlen richtig getippt hat. Es ist der erste Eurojackpot-Gewinn in dieser Höhe für das deutsche Bundesland.

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Die Chance, beim Eurojackpot alle fünf Zahlen aus 50 sowie beide Eurozahlen aus zwölf richtig zu treffen, liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Neben dem Hauptgewinn gab es bei der Ziehung weitere Millionengewinne in der zweiten Gewinnklasse.