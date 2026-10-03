i ? "Zersplitterte Realität" Neues Magic-Set stellen das Multiversum auf den Kopf Jace will das Multiversum durch seine perfekte Realität ersetzen. Im neuen Magic-Set warten seltene Karten, neue Designs und Sammler-Highlights. Von Roman Palman 03.10.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jace Beleren hat genug von Leid. Nach unzähligen Kämpfen gegen die Schrecken des Multiversums verfolgt der bekannte Planeswalker einen radikalen neuen Plan: Statt die bestehende Realität weiter zu verteidigen, will er eine bessere erschaffen.

Genau darum dreht sich das neue Magic: The Gathering-Set "Zersplitterte Realität". Jaces sogenanntes Echoversum ist als perfektioniertes Spiegelbild der bekannten Wirklichkeit gedacht. Doch diese neue Realität droht gleichzeitig, das bestehende Multiversum zu verschlingen.

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Seine früheren Verbündeten stellen sich deshalb gegen ihn. Dieses zentrale Thema des Sets zieht sich nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch zahlreiche besondere Kartendesigns.

"Dunkelbogen-Phoenix" als Zersplitterter-Spiegel-Karte aus dem Echoversum. Seine Vorlage, "Lichtbogen-Phoenix", aus dem echten Multiversum ist auf den Scherben angedeutet. HEUTE

Nur 500 Stück dieser Karte

Zu den größten Sammler-Highlights zählt die Erinnerin der Blutlinien. Die Headliner-Karte erscheint wie schon der Strixhaven-Headliner als Doppel-Regenbogen-Foil mit großflächiger Illustration, Seriennummer und Flashback-Kartenrand.

Von der nummerierten Variante gibt es lediglich 500 Exemplare. Sie können ausschließlich in Sammler-Boostern auftauchen und sind immer auf Englisch. Mechanisch unterscheiden sich die nummerierten Karten nicht von ihren Gegenstücken ohne Seriennummer. Sehr wohl aber in ihrer Begehrlichkeit unter Sammlern, weshalb sie am Ende auch wieder deutlich teurer gehandelt werden.

Kult-Karten bekommen ein Spiegelbild

Passend zum Thema des Sets gibt es außerdem sogenannte Zersplitterter-Spiegel-Karten. Sie zeigen alternative Versionen bekannter Magic-Karten und kombinieren deren bisherige Darstellung mit einer neuen Interpretation.

Insgesamt gibt es fünf seltene und acht sagenhaft seltene Karten dieser Variante. Als Nicht-Foilkarten können sie in Play- und Sammler-Boostern gefunden werden.

Die besonderen Facetten-Foil-Versionen gibt es hingegen ausschließlich in Sammler-Boostern und nur auf Englisch.

Neues Secret-Lair-Produkt feiert Premiere

Mit "Zersplitterte Realität" führt Wizards of the Coast zudem eine neue Produktvariante ein. Das Secret Lair Bundle verbindet reguläre Booster mit exklusiven Promokarten im auffälligen Secret Lair-Stil.

Enthalten sind Play-Booster, ein Sammler-Booster sowie spezielle Bundle-Promokarten, die laut Hersteller nirgendwo sonst erhältlich sein werden. Das Bundle soll im Handel, bei Online-Händlern sowie über den Secret Lair-Shop angeboten werden.

Zwei Versionen bekannter Figuren

Eine weitere Besonderheit sind die Echo-Paar-Karten. Dabei wird jeweils eine bekannte Figur aus dem klassischen Multiversum einer alternativen Version aus dem Echoversum gegenübergestellt.

Echo-Paar-Karten von Marwyn. Einmal aus dem klassischen Multiversum einer alternativen Version aus dem Echoversum. HEUTE

So trifft etwa eine feurige Chandra auf eine eiskalte Variante. Auch Ajani und Karn tauchen in unterschiedlichen Ausführungen auf.

Insgesamt umfasst das Set 66 nicht ganz so häufige, 14 seltene und sechs sagenhaft seltene Echo-Paar-Karten. Jedes Paar besteht aus zwei Karten derselben Seltenheitsstufe.

Jaces heile Welt bekommt eigene Designs

Daneben gibt es 23 Karten der sogenannten Hirnverdreher-Serie. Sie greifen die verzerrte Wahrnehmung von Jaces neuer Realität mit randlosen Designs auf.

"Widerlegung des Schicksals" in der Hirnverdreher-Variante HEUTE

Weitere 26 Karten erscheinen im Bildhauer-Festung-Stil. Ihr spezieller Kartenrand soll die Ästhetik von Jaces Echoversum widerspiegeln.

"Überschreiben des Multiversums" in zwei Varianten: links im Bildhauer-Festung-Stil, rechts in der normalen Version HEUTE

Auch die Special Guests bekommen einen besonderen Auftritt: Zehn Karten ergeben gemeinsam ein großes Panorama der neuen Realität. Illustriert wurde es von Marina Banker.

Transparenzhinweis: Für einen First Look in das neue Magic-Set wurden "Heute" von Wizards of the Coast das Commander-Deck und Booster-Packerl zur Verfügung gestellt.

Release bereits am 2. Oktober

"Zersplitterte Realität" erscheint weltweit am 2. Oktober 2026. Die von Wizards empfohlenen US-Preise beginnen bei 5,49 Dollar für einen Play-Booster. Ein Sammler-Booster kostet laut Hersteller 26,99 Dollar, das reguläre Bundle 57,99 Dollar. Für das neue Secret Lair Bundle werden 89,99 Dollar genannt.