i Nur knapp entgingen 174 Passagiere einem möglichen Anschlag. Ein Co-Pilot aus dem Oman soll versucht haben, die Boeing in seine Gewalt zu bringen. Reuters Er soll Anschlag geplant haben Angriff im Cockpit! Das ist über Messer-Piloten bekannt Nur knapp entgingen 174 Passagiere einem möglichen Anschlag. Ein Co-Pilot aus dem Oman soll versucht haben, die Boeing in seine Gewalt zu bringen. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

174 Passagiere sind auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen. Mitten in der Luft soll der Co-Pilot den Piloten mit einem Taschenmesser attackiert und versucht haben, die Kontrolle über die Boeing 737 Max zu übernehmen. Israelische Sicherheitskreise gehen laut Medienberichten davon aus, dass der Mann die Maschine entführen und für einen Terroranschlag verwenden wollte.

Zunächst war von einer Auseinandersetzung zwischen einem russischen Piloten und einem ukrainischen Co-Piloten die Rede. Nach aktuellen Berichten soll auf dem Co-Piloten-Sitz jedoch ein Mann aus dem Oman gesessen sein. An Bord befanden sich zwei Flugcrews – eine im Cockpit und eine weitere bei den Passagieren.

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Pilot mit Taschenmesser attackiert

Der Co-Pilot soll während des Fluges auf den Piloten eingestochen haben. Ein Passagier schilderte gegenüber der israelischen Nachrichtenseite N12: "Wir hörten Schreie, dann sahen wir, wie das Cockpit geöffnet wurde und Blut floss."

Die Maschine wurde nach Saudi-Arabien umgeleitet und landete sicher auf dem Flughafen Tabuk. Reuters

Israelische Sicherheitskreise gehen laut den Berichten von einem versuchten Terroranschlag aus. "Ein Pilot stach auf den anderen ein und versuchte, einen Anschlag wie am 11. September zu verüben – entweder das Flugzeug zu entführen oder zum Absturz zu bringen", so ein hochrangiger Beamter zum israelischen Sender "Channel 12".

Boeing verliert Tausende Meter an Höhe

Ein Mitglied der Ersatzcrew soll gemeinsam mit Passagieren eingegriffen haben. Während des Kampfes geriet die Boeing in einen steilen Sinkflug. Einer ersten Auswertung der Flugdaten zufolge verlor die Maschine aus rund 9.000 Metern Höhe etwa 4.500 Meter. Gleichzeitig wurden die Notrufcodes "7700" und "7500" abgesetzt, letzterer deutet auf eine mögliche Flugzeugentführung hin.

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Pilot und Helfer konnten schließlich die Kontrolle zurückgewinnen und die Boeing abfangen. Die Maschine wurde nach Saudi-Arabien umgeleitet und landete sicher auf dem Flughafen Tabuk. Israelische Kampfflugzeuge waren zuvor aufgestiegen.

An Bord befanden sich 174 Passagiere, darunter 27 Kinder. Nach Abschluss der Untersuchungen sollten sie mit einer anderen Maschine nach Israel weiterfliegen. Dieses Flugzeug musste jedoch wegen eines technischen Defekts wieder umkehren.