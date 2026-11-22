i Rund 5.700 Gefangene wurden aus Syrien in den Irak gebracht. Nun starten die ersten Verfahren gegen mutmaßliche IS-Mitglieder. REUTERS/Alaa Al-Marjani Erste Anhörungen starten Auch EU-Bürger unter den IS-Angeklagten im Irak Im Irak haben erste Anhörungen gegen mutmaßliche IS-Kämpfer begonnen. Unter den Angeklagten sind auch Männer mit französischem Pass. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Irak haben die ersten Gerichtsanhörungen gegen mutmaßliche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Unter den Angeklagten sind auch Männer mit französischer Staatsbürgerschaft. Insgesamt wurden am Sonntag elf Beschuldigte in Bagdad angehört.

Fünf der Angeklagten stammen aus Algerien, Marokko und Tunesien, berichtet "n-tv.de". Einige von ihnen besitzen zusätzlich die französische Staatsbürgerschaft. Außerdem fanden Anhörungen für sechs syrische Beschuldigte statt. Es handelt sich um einen Teil von Tausenden mutmaßlichen IS-Mitgliedern, die aus Syrien in den Irak gebracht worden waren.

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Die irakischen Sicherheitskräfte hatten im vergangenen Februar rund 5.700 Gefangene aus syrischen Gefängnissen übernommen. Darunter waren mehr als 3.500 Syrer, rund 460 Iraker sowie weitere mutmaßliche IS-Kämpfer aus den USA, Kanada, Australien und europäischen Ländern.

Die Überstellung erfolgte, nachdem die Regierung in Damaskus die Kontrolle über Gefängnisse in zuvor kurdisch kontrollierten Gebieten übernommen hatte. Das US-Militär hatte die Gefangenen aus Sorge vor möglichen Ausbrüchen aus Syrien in den Irak bringen lassen.

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Menschenrechtler warnen vor Haftbedingungen

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die Bedingungen in irakischen Gefängnissen. Sie dokumentierte nach eigenen Angaben unrechtmäßige Hinrichtungen, Fälle von Verschwindenlassen und verdächtige Todesfälle. Zudem gebe es Vorwürfe von Folter und schweren Erkrankungen.

Unter den Überstellten seien rund 1.100 kranke Gefangene gewesen, darunter Menschen mit Tuberkulose. Auch 440 Kinder seien in den Irak gebracht worden, berichtete die Organisation im vergangenen Monat.

Der IS hatte einst große Gebiete im Irak und in Syrien kontrolliert. Nach seiner militärischen Niederlage wurden Zehntausende Männer, Frauen und Kinder aus den beiden Ländern sowie aus anderen Staaten festgesetzt. Die Gefahr durch die Terrormiliz ist seither deutlich zurückgegangen. In beiden Ländern ist der IS aber weiterhin aktiv und verübt Anschläge.