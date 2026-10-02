i Staatssekretärin Michaela Schmidt. Helnut Graf Hochspannung vor Krisengipfel Babler-Vertraute: "Schießen uns massives Eigentor" Was passiert am Sonntag? An einem noch ungewissen Ort will die SPÖ ihre Führungsdebatte begraben – das hofft auch die Staatssekretärin. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Studium, Arbeiterkammer, SPÖ: Die Salzburgerin Michaela Schmidt ist nach einer roten Bilderbuch-Karriere mittlerweile unter Andreas Babler zur Staatssekretärin aufgestiegen, ist in dieser Funktion für den Sport zuständig. Während ihr Herzensverein SV Austria Salzburg in der Länderspielpause weilt, müht sich die Politikerin zu einer Fußballanalogie.

"Ich bin der Meinung, dass wir uns als Sozialdemokratie mit öffentlich geführten Personaldebatten ein massives Eigentor schießen", sagt sie im Interview mit den "Salzburger Nachrichten". Erst vor einem halben Jahr sei am Parteitag ein Vorsitzender gewählt worden, und das sei Andreas Babler.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Solche Debatten sollte man lieber im Wohnzimmer statt am Balkon führen – auch in Blick auf anstehende Landtagswahlen wie in Oberösterreich. Wenn jemand als Vorsitzender kandidieren will, wäre der Parteitag vor einem halben Jahr der richtige Ort gewesen.

"Keine Castingshow"

Mit Blick auf den Krisengipfel am Sonntag gibt sich die Staatssekretärin zugeknöpft. Was es jetzt brauche, sei Einigkeit und Ergebnisse der Bundesregierung. "Wir führen seit zehn Jahren diese Personaldebatten öffentlich. Ich bin der Meinung, dass wir die siebte Staffel der Serie "SPÖ-Personaldebatte" jetzt beenden sollten."

Ein möglicher Wechsel an der Spitze dürfte auch gar nicht so einfach sein. "Wir haben in unserer Partei gemeinsam Regeln festgelegt, was unsere Vorsitzwahl betrifft. Ich gehe davon aus, dass wir uns an diese Regeln halten. Der SPÖ-Vorsitz ist keine Castingshow."