i Die Nacht auf Mittwoch dürfte die kälteste der Woche werden. istock Frostige Temperaturen voraus Bis zu minus 18 Grad! Kälte-Klaue krallt diese Woche zu Die kommende Woche bringt außergewöhnliche Kälte – besonders in den inneralpinen Tälern sinken die Temperaturen stark. Von Wetter Heute 29.11.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Obwohl offiziell noch Herbst ist, zeigt sich bereits der Hochwinter von seiner frostigen Seite.

In den nächsten Tagen bleibt das Wetter ruhig, trocken und außergewöhnlich kalt. Besonders in den inneralpinen Tälern fallen die Temperaturen auf ein sehr niedriges Niveau.

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Am Sonntagmorgen zeigte das Thermometer in der Stadt Salzburg rund minus zehn Grad an. Während in den Tälern klirrende Kälte herrscht, werden auf den Bergen wie der Loferer Alm oder der Schmittenhöhe Plusgrade erreicht. "Wir haben eine klassische Inversionslage und ruhiges Hochdruckwetter", erklärt GeoSphere-Meteorologe Alexander Ohms gegenüber "Salzburg24".

Ohms betont: "Es ist viel zu winterlich. Eigentlich haben wir hochwinterliches Wetter, das eher in den Jänner passt." Eine geschlossene Schneedecke und kaum Wind erleichtern die Bildung von Kaltluftseen mit teils anhaltendem Frost.

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Zum Wochenbeginn ziehen am Montag vorübergehend dichtere Wolken auf. In Vorarlberg und Nordtirol fällt ab und zu etwas Schnee, im Rheintal unterhalb von 800 m auch Regen. Die Sonne scheint höchstens zwischendurch, am ehesten lässt sie sich ganz im Osten blicken.

Die Frühwerte bewegen sich zwischen minus 12 und 0 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf minus 4 bis plus 6 Grad.

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Am Dienstag setzt sich wieder sonniges Wetter durch. Lediglich in den dafür anfälligen Regionen wie am Bodensee, im oberösterreichischen Seengebiet und in den südlichen Becken halten sich Nebel und Hochnebel stellenweise hartnäckig. Im Osten verschärft sich der Frost. Die Frühwerte liegen dann zwischen minus 13 und minus 3 Grad, die Höchstwerte erreichen minus 6 bis plus 5 Grad.

Kälteste Nacht der Woche am Mittwoch

Die Nacht auf Mittwoch dürfte die kälteste der Woche werden. In klaren, windstillen Lagen sind Tiefstwerte bis zu minus 18 Grad möglich. Sonst bewegen sich die Frühwerte um minus 5 Grad, tagsüber werden minus 6 bis plus 5 Grad erreicht.

Für Donnerstag besteht laut Wettermodellen Unsicherheit: Eine schwache Störung könnte kurzzeitig dichtere Wolken und etwas Niederschlag bringen, der Großteil der Berechnungen geht aber von einer Abschwächung aus. Die Temperaturen liegen dann zwischen minus 14 und minus 3 Grad in der Früh sowie minus 2 bis plus 3 Grad am Nachmittag.

Lungau und Pongau als Kältepol

Besonders eisig wird es in den kommenden Nächten in den höher gelegenen Seitentälern sowie im Lungau, der erneut zum Kältepol des Bundeslandes werden dürfte. Auch im Pongau, etwa rund um Radstadt, sind Werte um minus 15 Grad möglich.

Auch andere inneralpine Täler und Beckenlagen, etwa rund um Saalfelden (S, Pinzgau), Kapfenberg (ST) oder Wiener Neustadt (NÖ), starten mit strengem Frost von bis zu −11 °C in den Tag.

Achtung vor Reifglätte und schwachen Batterien

Der anhaltende Frost birgt auch Risiken für Autofahrer. Gerade bei Inversionswetterlagen kann sich durch Nebel und hohe Luftfeuchtigkeit tückische Reifglätte auf Fahrbahnen, Brücken und Gehwegen bilden. Das verlängert die Bremswege und erhöht die Sturzgefahr für Fußgänger.

Zudem versagen in der Kälte häufig schwache Autobatterien, und fehlender Frostschutz in der Scheibenwaschanlage kann zu gefrorenen Düsen führen.

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Kaum Niederschlag in Sicht

Wer auf ergiebigen Neuschnee oder eine merkliche Milderung hofft, muss sich weiter gedulden.

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Ab Freitag stellt sich erneut ruhiges Hochdruckwetter ein. Laut Prognosen könnte die trockene und kalte Phase die gesamte erste Dezemberhälfte anhalten. Eine Umstellung auf milderes und feuchteres Westwetter ist frühestens ab der dritten Dezemberwoche zu erwarten.