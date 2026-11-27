i Der Granatapfel gilt als echtes Superfood. Unsplash/Priyanka Singh Unterschätztes Superfood Warum du diesen Winter öfter Granatapfel essen solltest Ob für das Herz, den Darm oder die Zellen: Dem Granatapfel werden zahlreiche positive Eigenschaften nachgesagt – doch was ist wirklich dran? Von Heute Life 27.11.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während im Winter heimisches Obst rar wird, sorgt eine exotische Frucht für einen besonders farbenfrohen Auftritt im Supermarkt: der Granatapfel. Unter seiner unscheinbaren, lederartigen Schale verstecken sich Hunderte rubinrote Kerne, die mit ihrem süß-säuerlichen Geschmack nicht nur Salate, Müslis und Desserts aufpeppen. Auch in Sachen Gesundheit genießt die Winterfrucht einen ausgezeichneten Ruf. Sie soll das Herz unterstützen, die Zellen schützen und sogar Entzündungen entgegenwirken. Doch wie viel steckt tatsächlich hinter dem Superfood-Hype?

Kleine Kerne mit großer Wirkung?

Streng genommen ist der Granatapfel überhaupt kein Apfel, sondern zählt botanisch zu den Beeren. Seine Hauptsaison liegt zwischen September und Dezember, weshalb er hierzulande als typische Winterfrucht gilt. Ein außergewöhnliches Vitaminwunder ist er zwar nicht, dafür liefern seine Kerne neben Vitamin C und Folat auch Kalium und wertvolle Ballaststoffe. Besonders interessant machen ihn jedoch seine sekundären Pflanzenstoffe, die sogenannten Polyphenole.

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Dazu zählen die für den Granatapfel charakteristischen Punicalagine. Diese Gerbstoffe besitzen antioxidative Eigenschaften. Im Darm entstehen daraus unter anderem sogenannte Urolithine, deren potenziell gesundheitsfördernde Wirkung wissenschaftlich untersucht wird.

Auch das Herz-Kreislauf-System könnte von der Winterfrucht profitieren. In einigen Studien zeigte Granatapfelsaft einen leicht blutdrucksenkenden Effekt. Weitere mögliche Wirkungen, etwa auf Entzündungsprozesse, sind Gegenstand der Forschung. Als Wundermittel oder gar als Ersatz für Medikamente taugt die Frucht allerdings nicht.

Kerne oder Saft? Das macht einen Unterschied

Ausgerechnet in der Schale und den weißen Trennhäuten, die wir normalerweise entsorgen, steckt ein besonders großer Teil der Polyphenole. Wird die gesamte Frucht gepresst, können deshalb mehr dieser Pflanzenstoffe in den Saft gelangen.

Trotzdem lohnt es sich, öfter zu den frischen Kernen zu greifen. Denn während beim Pressen ein Großteil der Ballaststoffe verloren geht, landet mit einem Glas Saft schnell der Zucker einer größeren Obstmenge im Körper. Die ganzen Kerne liefern hingegen Ballaststoffe, die unter anderem die Zuckeraufnahme verlangsamen können.

Für diese Menschen ist Vorsicht geboten

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte größere Mengen Granatapfelsaft oder entsprechende Konzentrate vorsichtshalber mit einem Arzt oder Apotheker abklären. Bestimmte Inhaltsstoffe könnten den Abbau einzelner Arzneimittel beeinflussen. Wie relevant solche Wechselwirkungen tatsächlich sind, ist bislang nicht abschließend geklärt. Auch Menschen mit Diabetes sollten insbesondere den Zuckergehalt des Saftes berücksichtigen.

So erkennst du einen guten Granatapfel

Beim Einkauf lohnt es sich, die Frucht in die Hand zu nehmen. Fühlt sie sich für ihre Größe besonders schwer und fest an, spricht das für saftige Kerne. Die Farbe der Schale verrät hingegen wenig über den Reifegrad.

Kühl, trocken und dunkel gelagert, können ganze Granatäpfel mehrere Wochen frisch bleiben. Bereits ausgelöste Kerne gehören luftdicht verpackt in den Kühlschrank und sollten innerhalb weniger Tage gegessen werden. Wer länger etwas von der Winterfrucht haben möchte, kann die Kerne auch problemlos einfrieren.