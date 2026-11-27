i Wer beim Einkauf zu besonders appetitlich aussehenden Orangen greift, könnte einer raffinierten optischen Täuschung aufgesessen sein. Pexels/Frank Nicolas Morgado Elizondo Saftige Täuschung Warum Orangen so gerne in roten Netzen verkauft werden Ein unscheinbares Detail in der Obstabteilung beeinflusst, wie wir die Qualität von Früchten einschätzen – meist, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Von Heute Life 27.11.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abstecher in die Obstabteilung des Supermarkts gehört gerade in der kalten Jahreszeit für viele zum wöchentlichen Einkauf. Zwischen Äpfeln, Birnen und Bananen stechen die leuchtend orangefarbenen Zitrusfrüchte sofort ins Auge. Besonders appetitlich sehen jene Exemplare aus, die in roten Netzen auf ihre Käufer warten.

Hinter der auffälligen Verpackung, in der Orangen und Mandarinen besonders häufig verkauft werden, steckt ein verblüffender psychologischer Effekt. Er sorgt dafür, dass uns die Früchte mitunter besser gefallen, als sie es unverpackt tun würden.

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Wie uns das Auge einen Streich spielt

Das Geheimnis liegt in unserer Farbwahrnehmung. Wie Forschende der Universität Gießen 2024 erläutern, kann die Farbe eines Obstnetzes beeinflussen, wie wir die darin verpackten Früchte wahrnehmen. In der Psychologie ist dieses Phänomen als sogenannte Konfetti-Illusion bekannt. Vereinfacht gesagt, nimmt unser Gehirn Farben nicht isoliert wahr, sondern lässt sich von den Farbtönen in ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflussen.

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Bei Orangen hat das einen besonders interessanten Effekt: Die feinen roten Fäden des Netzes lassen die Schale der Früchte intensiver orange erscheinen. Selbst Exemplare mit einem leicht grünlichen Farbton können dadurch reifer und appetitlicher wirken. Ein grünes oder blaues Netz könnte hingegen den gegenteiligen Effekt erzielen und die Zitrusfrüchte weniger attraktiv aussehen lassen.

So trickst der Supermarkt unser Gehirn aus

Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Verpackung aussieht, entpuppt sich somit als cleveres Instrument der Verkaufspsychologie. Schließlich verbinden wir kräftige, leuchtende Farben bei Obst häufig mit Frische, Reife und einem besonders guten Geschmack. An der tatsächlichen Qualität der Früchte ändert das rote Netz allerdings nichts. Die Orange wird dadurch weder süßer noch saftiger, sie sieht lediglich verlockender aus.

Übrigens beschränkt sich das Phänomen nicht auf Orangen und Mandarinen. Auch Grapefruits werden mitunter in roten Netzen angeboten, während bei Zitronen gerne zu gelben Verpackungen gegriffen wird. Das Prinzip dahinter ist dasselbe.

Darauf solltest du beim Einkauf wirklich achten

Wer sich im Supermarkt nicht von der optischen Täuschung einwickeln lassen möchte, sollte beim Obstkauf auch andere Sinne einsetzen. Fühlt sich eine Orange im Verhältnis zu ihrer Größe besonders schwer an, ist das ein guter Hinweis auf einen hohen Saftgehalt. Die Schale sollte fest sein und keine weichen Stellen oder Druckstellen aufweisen. Auch ein angenehm frischer Zitrusduft kann bei der Auswahl helfen.

Schrumpelige oder auffallend weiche Exemplare lässt du hingegen besser liegen. Denn während sich unsere Augen mit einem simplen Farbtrick täuschen lassen, verraten Gewicht und Beschaffenheit der Früchte oft mehr über ihre tatsächliche Qualität als ihre leuchtende Farbe.