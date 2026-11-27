i Ein neues Adventkalender-Ranking zeigt, welche täglichen Überraschungen heuer besonders begehrt sind. iStock/Alphotographic Ranking verrät Welchen Adventkalender kaufen Österreicher am liebsten? Von günstigen Klassikern bis zu luxuriösen Premium-Kalendern: Wofür Kunden heuer ihr Geld ausgeben, dürfte so manchen überraschen. Von Heute Life 27.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag wird die erste Kerze am Adventkranz angezündet, am Dienstag darf endlich das erste Türchen geöffnet werden. Doch während früher fast selbstverständlich ein kleines Stück Schokolade dahinter wartete, ist die tägliche Überraschung mittlerweile um einiges unberechenbarer geworden. Von knusprigem Müsli über feurige Saucen bis hin zur Mini-Salami ist inzwischen so ziemlich alles dabei.

Doch womit versüßen sich die Österreicher heuer tatsächlich die Wartezeit aufs Christkind? Der Online-Supermarkt Gurkerl.at hat seine bisherigen Verkaufszahlen für die Adventsaison 2026 ausgewertet – mit einem durchaus überraschenden Ergebnis.

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Salami stürmt das Siegertreppchen

Nach dem Hype um ausgefallene Adventkalender besinnen sich die Kunden heuer wieder verstärkt auf den süßen Klassiker. Die begehrte Adventkalender-Krone schnappt sich Milka mit einem Modell um 5,99 Euro. Doch schon auf Platz zwei wird es deftig: Der Salami-Adventkalender von Breu um gerade einmal 3,99 Euro lässt zahlreiche namhafte Schoko-Konkurrenten hinter sich. Auf dem dritten Platz landet der Bio-Adventkalender "Süße Weihnachten" von Zotter, der im Vorjahr noch auf Rang 20 abgeschlagen war. Überhaupt kommt heimische Qualität gut an: Sechs der zehn Bestseller stammen von österreichischen Herstellern, allein drei davon aus dem Hause Zotter.

Das sind die 10 beliebtesten Adventkalender 2026: 1. Milka Adventkalender – 5,99 Euro

2. Breu Salami-Adventkalender – 3,99 Euro

3. Zotter BIO "Süße Weihnachten" – 29,99 Euro

4. Staud's Adventkalender – 49,99 Euro

5. Küfferle Katzenzungen – 12,99 Euro

6. Milka Naps Adventkalender – 5,99 Euro

7. Zotter BIO "Handgeschöpfte Tafeln" – 49,99 Euro

8. Verival BIO Müsli-Adventkalender – 44,99 Euro

9. Flying Goose Saucen-Adventkalender – 59,99 Euro

10. Zotter BIO "Best of vegan" – 39,99 Euro

Schoko-Comeback & deftiger Höhenflug

Der Hunger auf die tägliche Überraschung wächst. Pro 1.000 Bestellungen gingen bei Gurkerl.at heuer um 16 Prozent mehr Adventkalender über den virtuellen Ladentisch als 2025. Insgesamt wurden bereits 87 verschiedene Varianten verkauft – fast dreimal so viele wie vor zwei Jahren. Besonders gefragt sind Schoko- und Süßigkeitenkalender mit einem Verkaufsplus von 53 Prozent pro 1.000 Bestellungen. Mittlerweile sind 64 Prozent aller verkauften Kalender süß gefüllt.

Den rasantesten Aufstieg legen allerdings Kalender mit Wurst, Marmelade, Müsli und Saucen hin. Ihr Absatz schnellte im Verhältnis zur Zahl der Bestellungen um satte 142 Prozent nach oben.

So viel lassen wir uns 24 Türchen kosten

Im Schnitt geben Gurkerl-Kunden heuer 21,32 Euro für einen Adventkalender aus – fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Schuld daran ist laut dem Händler allerdings nicht die Teuerung bestehender Modelle, sondern das wachsende Angebot an kostspieligen Premium-Kalendern. Während süße Kalender durchschnittlich 16,14 Euro kosten, blättern Kunden für alternative Varianten im Schnitt 30,69 Euro hin.

Wer zu lange wartet, könnte leer ausgehen

Im Vorjahr wurden 31 Prozent aller Kalender rund um den Black Friday in der letzten Novemberwoche gekauft. Damals lockten bereits Rabatte von 50 Prozent und mehr. Doch das Warten auf Schnäppchen kann sich rächen: Der begehrte englische Käse-Adventkalender ist heuer bereits vergriffen.

5 preiswerte Beauty-Adventkalender i ?

Wie groß die Begeisterung für die tägliche Adventüberraschung sein kann, zeigt übrigens eine besonders kuriose Bestellung: Ein Kunde packte gleich 50 Milka-Naps-Adventkalender in seinen virtuellen Warenkorb. Da dürfte wohl niemand bis Weihnachten auf Schokolade verzichten müssen.