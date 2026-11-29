i Ganz vereinzelt besteht in der Früh Glättegefahr. imago/Jan Eifert (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Meteorologe verrät, was jetzt auf Österreich zukommt Während es auf den Bergen milder wird, bleibt es im Flachland kalt und nebelig. In der neuen Woche zieht im Westen eine Warmfront auf. Von André Wilding 29.11.2026, 07:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag überwiegt ruhiges Hochdruckwetter. In der Höhe wird es sukzessive milder, in den Niederungen hingegen hält sich feucht-kalte Luft. Die Neigung zu Nebel und Hochnebel bleibt somit erhöht. In der neuen Woche lässt der Hochdruckeinfluss laut Unwetterzentrale (uwz.at) etwas nach und den Westen erreicht die schwach ausgeprägte Warmfront eines Tiefs bei Island. Sonst setzt sich weiterhin ruhiges und trockenes, aber auch nebelanfälliges Wetter durch.

Schnee und Regen im Anmarsch

Am Sonntag muss laut Wetter-Experte Marcus Rubel in den Niederungen anfangs mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden, der tagsüber im Norden und Osten der Sonne Platz macht. Im Südosten sowie im Waldviertel und oberösterreichischen Seengebiet bleibt es aber oft trüb. Auf den Bergen zeigt sich zunächst häufig die Sonne, am Nachmittag zieht es jedoch im Westen zu. Bei mäßigem bis lebhaftem, eisigem Ost- bis Südostwind werden maximal -4 bis +2 Grad erreicht.

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Der Montag beginnt in den Niederungen mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern, auch darüber ziehen Wolken durch. In Vorarlberg und Nordtirol fällt zudem etwas Schnee, unterhalb von 800 Meter gebietsweise auch Regen. Ganz vereinzelt besteht in der Früh Glättegefahr. Die Sonne scheint meist nur zwischendurch, häufiger aber von der Südoststeiermark bis ins Weinviertel. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen-3 und +3 Grad.

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Dauerfrost stellt sich ein

Am Dienstag setzt sich wieder ruhiges und nach Nebelauflösung häufig sonniges Winterwetter durch. Lediglich in den dafür anfälligen Regionen wie am Bodensee, im oberösterreichischen Seengebiet und in den südlichen Becken halten sich Nebel und Hochnebel stellenweise hartnäckig.

Im Wiener Becken verschärft sich mit lebhaftem Südostwind das Kälteempfinden, ansonsten weht der Wind weiterhin nur schwach bis mäßig aus Süd. Mit -5 bis 0 Grad stellt sich verbreitet Dauerfrost ein.

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Der Mittwoch beginnt abseits der Voralpen vermehrt neblig-trüb, nur mehr regional löst sich das trübe Grau am Vormittag auf. Hartnäckig bleibt es vor allem im Donauraum und im Waldviertel. Auf den Bergen scheint weiterhin häufig die Sonne. Der Wind flaut ab, meist liegen die Höchstwerte zwischen -7 und 0 Grad. In den Mittelgebirgslagen gibt es auch zarte Plusgrade und in nebeligen Senken bleibt es stellenweise noch kälter.