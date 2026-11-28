i Auch in der kommenden Woche ist in Österreich stellenweise wieder mit Schnee zu rechnen. IMAGO/Rolf Poss (Archiv, Symbolbild) Schnee, Regen, Glätte Neue Prognose ändert Wetter in Österreich jetzt völlig Milde Luft am Berg, Kälte und Nebel im Tal: Am Wochenende dominiert ein Hoch, doch schon in der neuen Woche erreicht eine Tiefdruckfront den Westen. Von André Wilding 28.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende überwiegt laut Unwetterzentrale (uwz.at) ruhiges Hochdruckwetter. In der Höhe wird es sukzessive milder, in den Niederungen hält sich hingegen noch die feucht-kalte Luft. Die Neigung zu Nebel und Hochnebel bleibt somit erhöht. In der neuen Woche lässt der Hochdruckeinfluss etwas nach und den Westen erreicht die schwach ausgeprägte Front eines Tiefs bei Island. Sonst setzt sich weiterhin ruhiges und trockenes, aber nebelanfälliges Wetter durch.

-3 bis 1 Grad

Der Samstag startet besonders in der Osthälfte verbreitet trüb durch Nebel oder Hochnebel, welcher sich abseits der Alpen und in den südlichen Becken häufig zäh hält. Vereinzelt fallen daraus ein paar Flocken oder etwas Schneegriesel, meist bleibt es aber trocken. Im Bergland zeigt sich dagegen häufig die Sonne, lokale Frühnebelfelder in den Tälern lösen sich rasch auf. Die Temperatur kommt nicht über -3 bis +1 Grad hinaus.

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Am Sonntag muss in den Niederungen neuerlich mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden, welcher tagsüber im Nordosten der Sonne Platz macht. Im Süden und Südosten sowie im Waldviertel und im oberösterreichischen Seengebiet bleibt es aber oft trüb. Auf den Bergen zeigt sich zunächst häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen im Westen einige Wolken durch. Es bleibt jedoch trocken. Bei mäßigem bis lebhaftem, eisigem Ost- bis Südostwind werden maximal -4 bis +2 Grad erreicht.

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Schnee im Anmarsch

Der Montag beginnt in den Niederungen mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern, auch darüber ziehen einige Wolken durch. In Vorarlberg und Nordtirol fällt ab und zu etwas Schnee und unterhalb von 800 Meter gebietsweise auch Regen, vereinzelt besteht Glättegefahr.

Die Sonne scheint am ehesten im Osten zwischendurch. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen-3 und +3 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Dienstag, zum meteorologischen Winterbeginn, hält das ruhige Hochdruckwetter an. Vor allem im Wald- und Mostviertel muss gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden, während sich im Osten verbreitet die Sonne durchsetzt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Mit -5 bis 0 Grad stellt sich verbreitet Dauerfrost ein.