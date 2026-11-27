i Es rückt eine andere Gefahr in den Fokus: gefrierende Nässe und Straßenglätte. iStock / Getty Images / hadot Eisige Luftmasse Spiegelglatt! Schnee macht Pause, jetzt kommt Eisregen Nach dem Wintereinbruch klingen die Schneefälle ab, doch klirrender Frost hält Österreich im Griff. Ab Sonntagabend droht gefährliche Glätte. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 18:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den kräftigen Schneefällen der vergangenen Tage – die im Bergland teils bis zu einem halben Meter Neuschnee und auch im Osten sowie im Wald- und Weinviertel eine weiße Winterlandschaft brachten – beruhigt sich die Wetterlage in Österreich zum ersten Adventwochenende spürbar.

Doch von Tauwetter kann keine Rede sein: Eine eisige Luftmasse sorgt in den kommenden Tagen für Dauerfrost in den Nebelgebieten und zweistellige Minusgrade in den Nächten.

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Wie die aktuellen Prognosen von GeoSphere Austria zeigen, klingt der letzte leichte Schneefall im Südosten (etwa von Unterkärnten bis ins Südburgenland) ab, und ein Zwischenhoch übernimmt vorübergehend die Regie.

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Die nächste nennenswerte Ladung Neuschnee lässt im Flachland vorerst auf sich warten – dafür rückt eine andere Gefahr in den Fokus: gefrierende Nässe und Straßenglätte.

Wetter-Prognose für die kommenden Tage im Detail

Samstag, 28. November: Ein Zwischenhoch bringt weitgehend trockenes, ruhiges Winterwetter. In den Niederungen des Ostens und Südens hält sich allerdings teils zäher Frühnebel oder Hochnebel.

Während im Westen und im höheren Bergland die Sonne dominiert, bleibt es unter der Nebeldecke trüb und eisig. Die Frühtemperaturen sinken auf minus 8 bis minus 1 Grad, tagsüber werden minus 1 bis plus 4 Grad erreicht (am mildesten im sonnigen Westen).

Erster Adventsonntag, 29. November: Der Sonntag startet nach einer frostigen Nacht (in inneralpinen Tälern wie dem Lungau sowie im Waldviertel sind teils zweistellige Minusgrade möglich) im Osten und Süden zunächst oft freundlich mit Nebelfeldern, die sich im Tagesverlauf meist lichten.

Von Nordwesten her ziehen im Laufe des Nachmittags jedoch immer dichtere Wolken auf. Achtung am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag: In Vorarlberg und Tirol setzt Niederschlag ein.

Da die Böden tief gefroren sind, fällt neben etwas Schnee auch Regen und gefrierender Regen – es besteht akute Glatteisgefahr auf den Straßen.

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Wochenstart und Ausblick auf den Dezember

Am Montag ziehen die schwachen Niederschlagsreste entlang der Alpennordseite ostwärts, wobei es meist nur für einzelne Schneeschauer oder leichten Regen reicht.

Danach stabilisiert sich die Lage laut Wettermodellen wieder: Ab Dienstag setzt sich trockenes, aber kaltes Hochdruckwetter durch.

Im Bergland scheinen die Chancen auf viel Sonnenschein sehr gut, während in den Niederungen und Becken (etwa im Donautal und im Südosten) wieder zäher Nebel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dominiert.

Für die Skigebiete in den Bergen sind die Bedingungen zum Saisonstart dank der Neuschneemengen und der tiefen Temperaturen (um minus 7 bis minus 9 Grad in 2.000 Metern Höhe) ideal.

Im Tal und im Flachland bleibt der bereits gefallene Schnee aufgrund der niedrigen Temperaturen vorerst liegen, allerdings sorgt die Kombination aus überfrierender Nässe, Reifglätte und dem am Sonntagabend im Westen aufkommenden gefrierenden Regen für tückische Fahrbahnverhältnisse.