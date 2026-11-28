Schneemassen, eisige Temperaturen und Verkehrsprobleme in Wien – und trotzdem ist von einer immer wärmeren Erde die Rede. Wie passt das zusammen? Genau diese Frage hat Meteorologe Marcus Wadsak jetzt auf Facebook beantwortet.
Anlass war der heftige Wintereinbruch am Donnerstag (26. November) und die Reaktion eines Nutzers, der wissen wollte, wie der Klimawandel zu erklären sei, wenn es plötzlich schneit.
Wadsaks Antwort: Ein einzelner Schneetag sagt wenig über die langfristige Entwicklung des Klimas aus. Denn Wetter und Klima sind nicht dasselbe.
Wadsak macht den Unterschied zwischen kurzfristigem, lokalem Wetter und dem globalen Klimatrend deutlich. An einem Ort kann es schneien und frieren, während anderswo gerade außergewöhnliche Hitze herrscht. Beides kann gleichzeitig auftreten.
Entscheidend sei deshalb nicht, ob es im November in Wien kalt wird, sondern wie sich die Temperaturen über große Regionen und längere Zeiträume entwickeln. Auch der bekannte Meteorologe betont: Ein außergewöhnlicher Schneefall ist kein Gegenbeweis für die Erderwärmung.
Ausgerechnet während des österreichischen Wintereinbruchs wurde weltweit ein neuer Rekord registriert. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die globale Tagesmitteltemperatur vom 18. bis 24. November 2026 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Vergleichswert von 1850 bis 1900.
Eine derart lange Serie hatte es zuvor noch nie gegeben. Das bedeutet allerdings nicht, dass die im Pariser Klimaabkommen angestrebten langfristigen Temperaturgrenzen bereits durch diese eine Woche überschritten wären. Diese beziehen sich auf die Entwicklung über viele Jahre und nicht auf einzelne Tage.
Wadsak erinnert daran, dass in Österreich trotz des aktuellen Kälteeinbruchs bereits neun Monate wärmer als früher üblich ausgefallen seien. Die aktuelle Herbstbilanz der GeoSphere Austria zeigt ebenfalls den Gegensatz: Auf außergewöhnliche Wärme zu Saisonbeginn folgte erst Ende November ein markanter Kaltlufteinbruch mit Schneefall.
Der Meteorologe bringt seine Botschaft deshalb auf den Punkt: "Der Klimawandel findet statt – auch wenn es bei uns in Österreich kurz einmal schneit."