i Gerösteter Knoblauch macht Kartoffelpüree aromatischer, ohne den Klassiker grundlegend zu verändern. iStock/HandmadePictures Küchen-Tipp Diese Zutat soll Kartoffelpüree noch besser machen Eine einzige Zutat soll dem Klassiker überraschend viel Aroma verleihen. Der Trick ist simpel – und sorgt für besonders cremigen Genuss. Von Heute Life 17.09.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kartoffelpüree oder Erdäpfelpüree zählt zu den Klassikern auf österreichischen Tellern. Erdäpfel, Butter und Milch – mehr braucht es eigentlich nicht. Doch wer dem Beilagen-Dauerbrenner einen besonderen Dreh geben möchte, kann mit einer einzigen Zutat nachhelfen.

Der Geheimtipp: gerösteter Knoblauch.

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Nicht roh, sondern langsam geröstet

Knoblauch im Kartoffelpüree ist zwar keine neue Idee. Entscheidend ist allerdings die Zubereitungsart. Während frischer Knoblauch schnell scharf und dominant schmecken kann, wird er beim Rösten überraschend mild.

Die Zehen werden weich, leicht süßlich und bekommen eine dezente nussige Note. Genau das macht sie zum idealen Partner für Erdäpfel. Davon sind Foodportale wie "Cafe J" und Magazine wie "Food & Wine" überzeugt.

Warum der Geschmack so anders ist

Beim Zerkleinern von Knoblauch entstehen unter anderem schwefelhaltige Verbindungen wie Allicin, die für das typische intensive Aroma verantwortlich sind. Beim langen Rösten verändert sich der Geschmack deutlich. Die Schärfe tritt in den Hintergrund, während eine mildere, fast süßliche Note entsteht.

Noch ein Vorteil: Die weichen Zehen lassen sich nach dem Rösten beinahe wie eine Paste zerdrücken. Dadurch verteilt sich das Aroma besonders gleichmäßig im Püree.

So gelingt der Knoblauch-Trick

Zunächst die Spitze einer ganzen Knoblauchknolle abschneiden, sodass die einzelnen Zehen etwas geöffnet sind. Anschließend die Schnittfläche mit etwas Olivenöl beträufeln und nach Wunsch leicht salzen und pfeffern.

Den Backofen auf etwa 190 Grad vorheizen. Knoblauchknolle einwickeln oder in einer kleinen ofenfesten Form abdecken. Rund 45 Minuten rösten, bis die Zehen sehr weich sind. Kurz abkühlen lassen und die Zehen aus der Schale drücken.

Den gerösteten Knoblauch zu den gekochten Kartoffeln geben und gemeinsam zerdrücken. Danach wie gewohnt Butter und Milch unterarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Erst einmal klein anfangen

Eine ganze Knolle klingt zunächst nach viel Knoblauch. Wer unsicher ist, kann deshalb zunächst nur einige geröstete Zehen verwenden und sich langsam an die gewünschte Intensität herantasten.

Denn genau darin liegt der Reiz des Tricks: Das Kartoffelpüree bleibt im Kern dasselbe Gericht – bekommt durch den gerösteten Knoblauch aber deutlich mehr Tiefe und Aroma.