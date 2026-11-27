i Günther "Gunkl" Paal verzog im Gerichtssaal des Wiener Landl keine Miene. Denise Auer Spätestens am 28. Dezember Häfn statt Silvesterparty – Haftantritt für "Gunkl" fix Der gefallene Kabarettist Günther "Gunkl" Paal muss schon bald seine dreijährige Haftstrafe antreten. Bis zum 28. Dezember muss er im Gefängnis sein. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 22. Oktober wurde der Kabarettist Günther "Gunkl" Paal (64) zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Im Prozess am Wiener Landesgericht wurden ihm sexueller Missbrauch einer Unmündigen sowie der Besitz und die Weitergabe von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial vorgeworfen. Einen Tag nach dem Urteil wurde dieses rechtskräftig.

Nun könnte "Gunkl" ein Weihnachtsfest hinter Gittern blühen, zu Silvester sitzt er jedenfalls fix im Häfn. Gegenüber der "Krone" bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn nämlich, dass der zuständige Richter die Aufforderung zum Haftantritt am 20. November abgefertigt hat. Das Schreiben habe der 64-Jährige am Mittwoch persönlich entgegengenommen.

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Feiertage verschaffen "Gunkl" Aufschub

Doch wie geht es jetzt für Gunkl weiter? Laut dem Schreiben müsse sich der Kabarettist nun innerhalb eines Monats nach der Zustellung während der Amtsstunden zur Justizanstalt Simmering begeben. Also eigentlich bis zum 25. Dezember.

Das Datum spielt in diesem Fall aber eine wichtige Rolle da der 25. Dezember ein Feiertag ist. Der 26. Dezember – auch ein Feiertag – fällt auf einen Samstag. Somit verlängert sich die Frist, weil es sich beim letzten Tag um einen Feiertag handelt.

Heißt: Der 64-Jährige muss die Haft spätestens am 28. Dezember antreten. Es stehe "Gunkl" allerdings frei, sich auch schon früher im Gefängnis einzufinden. Zum Jahreswechsel wird sich der Kabarettist jedenfalls fix hinter Gittern befinden.

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"Gunkl" könnte nach NÖ verlegt werden

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass "Gunkl" nicht seine gesamte Haftstrafe in der JA Simmering absitzen wird. Die Justizanstalt Sonnberg in Niederösterreich ist nämlich auf den Strafvollzug und die Behandlung von Sexualstraftätern spezialisiert. Schlussendlich liegt die Entscheidung darüber bei der Generaldirektion für Vollzugsangelegenheiten.

Des Weiteren könne der 64-Jährige nach mindestens 18 Monaten hinter Gittern einen Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest stellen. Ob "Gunkl" diese Möglichkeit erhalten wird, ist offen.