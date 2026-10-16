i ﻿Von der Geisterjagd bis zur Werwolf-Entlarvung: Ravensburger sorgt mit neuen Halloween-Spielen für Nervenkitzel. Montage: KI, Ravensburger Verlag GmbH (KI-generiert) Gewinnspiel Halloween-Hit! Ravensburger lässt die Werwölfe los Von Geisterjagd bis Mordermittlung: Ravensburger bringt zu Halloween schaurige Spiele für Groß und Klein - und ein Gewinnspiel. Von Heute Life 16.10.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Gruselspaß für die ganze Familie: Pünktlich zu Halloween bringt Ravensburger frischen Nervenkitzel auf den Spieltisch. Von der Jagd nach einem kleinen Gespenst bis zum ungelösten Mordfall ist alles dabei. Besonders spannend: Eine Jubiläumsausgabe des Spielehits "Werwölfe" verspricht Bluffen, Verdächtigungen und jede Menge Gänsehautmomente. Und mit etwas Glück können Spielefans die Special Edition sogar gewinnen!

Werwolf entlarven oder selbst bluffen?

Seit zehn Jahren sorgen die "Werwölfe" für Spannung in geselligen Spielrunden. Zum Jubiläum legt Ravensburger jetzt eine Special Edition nach. In einer hochwertigen Box mit Magnetverschluss warten 28 beliebte Charaktere aus den bisherigen Ausgaben "Vollmondnacht", "Morgengrauen" und "Vampirdämmerung".

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"Werwölfe Special Edition" Ravensburger Verlag GmbH

Das Prinzip bleibt bewährt: Wer spielt ein falsches Spiel? Wer überzeugt mit seiner Geschichte? Und wem kommen die anderen auf die Schliche? Die Sonderausgabe ist eigenständig spielbar und kann optional mit einer App ergänzt werden. Drei bis zehn Personen ab neun Jahren können mitmachen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro.

Geisterjagd für die Jüngsten

Auch für jüngere Gruselfans hat Ravensburger etwas im Gepäck. Beim neu aufgelegten Spieleklassiker "Schnappt Hubi!" ist das kleine Gespenst wieder auf der Flucht – und hat Leckerbissen gestohlen. Hasen und Mäuse machen sich gemeinsam auf die Suche.

"Schnappt Hubi!" Ravensburger Verlag GmbH

Verzauberte Wände, geheime Durchgänge und ein sprechender Kompass sorgen dafür, dass jede Runde anders verlaufen kann. Ziel ist es, Hubi in seinem Versteck zu überraschen und gemeinsam zu fangen. Das Spiel wurde 2012 zum Kinderspiel des Jahres gewählt und erscheint nun in neuem Design. Geeignet ist es für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 39,99 Euro.

Rätseln bis zum letzten Hinweis

Wem der Sinn eher nach düsteren Geheimnissen steht, kann bei "echoes – Das grüne Grab" in einen mysteriösen Vermisstenfall eintauchen. Im Jahr 1975 verschwindet eine Gruppe Wissenschaftler nach einer Expedition spurlos. Mithilfe einer kostenlosen App lauschen die Spielenden rätselhaften Geräuschen und Stimmen, die mit den Karten verbunden sind. Gemeinsam müssen sie 24 Teile der Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen.

"echoes - Das grüne Grab" Ravensburger Verlag GmbH

Das kooperative Audio-Mystery-Spiel ist für ein bis vier Personen ab 14 Jahren gedacht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 12,99 Euro, die Markteinführung ist für November 2026 angekündigt.

Kriminell wird es auch bei "Cold Case: Die letzte Runde". Auf einer abgelegenen Rennstrecke in Italien kommt ein Rennfahrer bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben. Doch war es wirklich ein Unglück? Die Spielenden übernehmen die Ermittlungen, kombinieren Beweise und rekonstruieren die Ereignisse. Ihre Antworten geben sie anschließend online ein. Der Kriminalfall ist für ein bis vier Personen ab 14 Jahren geeignet und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 11,99 Euro.

Süßes, Saures und schaurige Puzzle

Wer es gemütlicher angehen möchte, kann mit dem CreArt-Malset "Süßes oder Saures" selbst kreativ werden. Farbige Motivlinien erleichtern das Malen nach Zahlen und verwandeln das Halloween-Motiv in eine passende Dekoration für die nächste Gruselparty. Das Set für Kinder ab neun Jahren ist um 13,99 Euro erhältlich.

Puzzle "Happy Halloween" Ravensburger Verlag GmbH

Auch Puzzlefans kommen auf ihre Kosten: Die beiden Halloween-Motive "Happy Halloween" und "Süßes oder Saures" bestehen jeweils aus 1.000 Teilen. Beide richten sich an Personen ab 14 Jahren und werden mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils 16,99 Euro angeboten.

Jetzt mitspielen und Werwölfe gewinnen!

Für alle, die sich den Halloween-Nervenkitzel nach Hause holen wollen, gibt es ein besonderes Extra: Wir verlosen dreimal die "Werwölfe Special Edition" von Ravensburger.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 26.10.2026, 09:00 Uhr. Der Gewinn wird zugeschickt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Wer gewinnt, kann schon bald selbst bluffen, Verdächtigungen aussprechen und versuchen, den Werwolf in der Runde zu entlarven. Ob schauriger Spieleabend mit Freunden oder spannende Runden mit der Familie – die Jubiläumsausgabe liefert den passenden Stoff für einen Abend voller Geheimnisse.