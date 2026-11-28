i Im Amtshaus von Floridsdorf befindet sich ein Reisebüro, das Flüge nach Afghanistan und in den Iran anbietet. APA-Images / Willfried Gredler-Oxenbauer Reisebüro in Wiener Amtshaus Heimaturlaub in Afghanistan! FPÖ fordert Konsequenzen Ein Reisebüro in Wien-Floridsdorf bietet Flüge nach Afghanistan und in den Iran an. Die FPÖ tobt und fordert Konsequenzen für Asylberechtigte. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Aufregung um ein Reisebüro in Wien-Floridsdorf! Der Grund der Empörung liegt an den Destinationen, die dort angeboten werden. Demnach kann man bei "Hamwatan" (Deutsch: Landsmann) Heimaturlaube in Krisengebieten buchen.

Brisant ist auch der Standort des umstrittenen Reisebüros. Es befinde sich direkt im Amtshaus des 21. Bezirks. Früher kauften dort in der "Dropsboutique" Kinder Zuckerl, heute kann man hier Flüge nach Afghanistan und in den Iran kaufen. Auch Reisen in die Sahara-Region Afrikas sollen dort künftig zur Auswahl stehen.

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Aufregung bei FPÖ

Das Reisebüro sorgt bei der FPÖ für Aufregung. Der freiheitliche Abgeordnete aus Floridsdorf, Thomas Kreutzinger, verlangt nun gar "eine konsequente Überprüfung des Schutzstatus bei freiwilligen Heimatreisen". Ihm zufolge müssen Reisende erklären, warum sie freiwillig in ein Land fliegen, aus dem sie wegen "angeblich lebensbedrohlicher Verfolgung geflohen" seien.

Laut dem FPÖ-Mann müsse ein Heimaturlaub "zur Aberkennung des 'Schutzstatus' führen". Kreutzinger betonte, dass unser Asylsystem "kein Instrument zur staatlich finanzierten Lebensverbesserung auf Kosten der österreichischen Steuerzahler" sein dürfe. Reisenden legt der Freiheitliche ein "One-Way-Ticket" mit der AirBert One ans Herz.

ÖVP-Politiker nimmt Stadtregierung in die Pflicht

Zuvor hatte schon der Floridsdorfer ÖVP-Parteiobmann Leonhard Wassiq auf das Reisebüro aufmerksam gemacht. "Während in Afghanistan Menschenrechte systematisch verletzt und insbesondere Frauen ihrer grundlegendsten Rechte beraubt werden, hat ein solches Reiseangebot in einem Wiener Amtshaus keinen Platz", sagte er gegenüber "Heute".

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Wassiq nimmt hier die SPÖ und Neos in die Pflicht. Er fordert, dass der SPÖ-Bezirksvorsteher sowie die SPÖ-Neos-Stadtregierung alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, "um diese Situation rasch zu beenden".

Der Grund, warum das Reisebüro in dem Amtshaus angesiedelt ist, dürfte ein alter Mietvertrag sein. Wie die "Floridsdorfer Zeitung" berichtet, hätte die Betreiber des vorherigen Geschäfts über ein Weitergaberecht verfügt. So soll der Interessent, der die höchste Ablöse zahlte, den Zuschlag erhalten haben.