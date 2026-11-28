Freitagnacht kam es in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zu einer schrecklichen Bluttat: Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zu der Adresse in der Ferdinand-Platzer-Gasse gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau (31) die Tür.
In der Wohnung hinter ihr lag ihr toter Ex-Partner (35) auf dem Boden. Dieser wies zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf. Alle Reanimationsversuche der Beamten und der Wiener Berufsrettung scheiterten.
Im Verlauf der weiteren Amtshandlung zeigte sich die 31-Jährige, die zunächst von der Polizei aus der Wohnung gebracht wurde zunehmend provokant. Demnach hatte sie mehrfach versucht die Wohnung zu betreten und die einschreitenden Beamten beschimpft. Auch körperlich habe sich die Frau gewehrt, weshalb die vorläufige Festnahme erfolgte.
Im Zuge einer ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben – eine weitere Einvernahme soll noch am Samstag stattfinden. In der Zwischenzeit kamen neue Details zu dem Opfer und seiner festgenommenen Ex-Partnerin ans Licht.
Wie "ORF Wien" berichtet soll es sich sowohl bei der 31-Jährigen als auch bei dem getöteten Mann um polnische Staatsbürger handeln. An der betroffenen Adresse habe die Frau mit ihren beiden Töchtern gelebt, hieß es in einem "Krone"-Bericht.
Ein Nachbar verriet der Tageszeitung, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte in Polen eine neue Frau kennengelernt habe. Er sei allerdings des Öfteren bei der 31-Jährigen und den gemeinsamen Töchtern auf Besuch gewesen. Die Besuche seien bisher harmonisch abgelaufen. Unklar bleibt, was genau in der Wohnung in jener Nacht vorgefallen war. Die Ermittlungen laufen weiter.