i Alarm wegen eines möglichen Mordes in Wien-Floridsdorf: Polizistinnen und Polizisten wurden in der Nacht auf Samstag zu einer Wohnung zwischen den Bezirksteilen Jedlersdorf und Leopoldau gerufen. APA-Images / APA / FLORIAN WIESER Ex-Partnerin festgenommen Mann in Wiener Wohnung erstochen – neue Details bekannt Eine blutverschmierte Frau öffnete der Wiener Polizei die Tür, in der Wohnung lag ihr toter Ex-Partner. Nun kommen neue Details ans Licht. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freitagnacht kam es in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zu einer schrecklichen Bluttat: Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zu der Adresse in der Ferdinand-Platzer-Gasse gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau (31) die Tür.

In der Wohnung hinter ihr lag ihr toter Ex-Partner (35) auf dem Boden. Dieser wies zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf. Alle Reanimationsversuche der Beamten und der Wiener Berufsrettung scheiterten.

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Frau festgenommen

Im Verlauf der weiteren Amtshandlung zeigte sich die 31-Jährige, die zunächst von der Polizei aus der Wohnung gebracht wurde zunehmend provokant. Demnach hatte sie mehrfach versucht die Wohnung zu betreten und die einschreitenden Beamten beschimpft. Auch körperlich habe sich die Frau gewehrt, weshalb die vorläufige Festnahme erfolgte.

Im Zuge einer ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben – eine weitere Einvernahme soll noch am Samstag stattfinden. In der Zwischenzeit kamen neue Details zu dem Opfer und seiner festgenommenen Ex-Partnerin ans Licht.

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31-Jährige ist Zweifach-Mama

Wie "ORF Wien" berichtet soll es sich sowohl bei der 31-Jährigen als auch bei dem getöteten Mann um polnische Staatsbürger handeln. An der betroffenen Adresse habe die Frau mit ihren beiden Töchtern gelebt, hieß es in einem "Krone"-Bericht.

Ein Nachbar verriet der Tageszeitung, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte in Polen eine neue Frau kennengelernt habe. Er sei allerdings des Öfteren bei der 31-Jährigen und den gemeinsamen Töchtern auf Besuch gewesen. Die Besuche seien bisher harmonisch abgelaufen. Unklar bleibt, was genau in der Wohnung in jener Nacht vorgefallen war. Die Ermittlungen laufen weiter.