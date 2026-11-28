i Sobald es dunkel wird, ziehen Jugendliche mit Böllern durch die Straßen. iStock Jugendliche sorgen für Chaos Böller-Terror in Wien – Anrainer denken an Bürgerwehr In der Wiener Seestadt und Favoriten treiben Jugendliche ihr Unwesen. Anrainer fordern mehr Polizei – manche denken an eine eigene Bürgerwehr. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zerstörte Autoscheiben, Explosionen und verängstigte Haustierhalter: In der Wiener Seestadt treiben mit Böllern bewaffnete Jugendliche ihr Unwesen. Besonders, wenn es dunkel wird sei die Lage für Anrainer und deren Vierbeiner unzumutbar. Die entspannte Abendrunde kann schnell zur Tortur werden. Besonders da Silvester nicht mehr weit entfernt ist, wachsen die Sorgen.

Gegenüber der "Krone" berichtete, ein Bewohner des betroffenen Grätzls, dass er seit Wochen Fotos von zersprungenen Autoscheiben macht, um die Vorfälle zu dokumentieren. Demnach würden Jugendliche mit Böller jagt auf Autos machen. Der Mann sprach von "einer massiven Beeinträchtigung der Sicherheit".

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Böller auf Küchenfenster geworfen

Auch ein weiterer Bewohner schilderte gegenüber der Tageszeitung, dass seine Tiere panische Angst wegen der Böllerei hätten. Er selbst sei hier leider machtlos. Noch tiefer saß der Schock bei einer weiteren Anrainerin.

Vor geraumer Zeit hätten unbekannte Täter Böller gegen ihr Küchenfenster geschossen. "Ich war so hilflos", wurde die verzweifelte Frau von der Krone zitiert. Die Polizeipräsenz wäre zu gering, aber auch am Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) wächst die Kritik. Dieser würde nur "Standardrückmeldungen" schicken.

Bürger wollen Sache selbst in die Hand nehmen

Gegenüber der "Krone" hieß es aus dem Büro des Bezirkschefs, dass die Polizei sich bemühe "größtmögliche Präsenz" zu zeigen. Dennoch können die Beamten aufgrund des Personalmangels nicht alles abdecken.

Die Verzweiflung in der Bevölkerung vor Ort ist offenbar so groß, dass einige schon drastische Schritte in Erwägung ziehen. So berichtet ein Anrainer, dass sich mehrere betroffene Personen in einer Facebook-Gruppe über die Gründung "einer eigenen Bürgerwehr" unterhalten würden.

Probleme auf in Favoriten

Aber nicht nur in der Seestadt hat man ein Problem mit rabiaten Jugendlichen. So berichtet eine Anrainerin in der Neugrabenstraße in Wien-Favoriten von vorrangig arabischstämmigen Teenagern, die Bewohner mit Knallkörpern in Angst versetzen würden. Demnach könnten sie und ihr Hund "von September bis Jänner" abends nicht mehr auf die Straße gehen.

Dabei sei es früher in dem Grätzl ruhiger gewesen. Die Frau erzählte gegenüber der "Krone", dass sie sich eigentlich am Abend immer mit Bekannten zu gemeinsamen Gassirunden getroffen hätte. Dies sei heute nicht mehr möglich.

Meisten Jugendlich unter 14 Jahren

Laut der Wienerin würden die Teenager besonders im U-Bahn-Tunnel der Station Neulaa mit Böllern hantieren. Hier sei die Polizei allerdings nur wenig präsent. Des Weiteren könnten die Beamten den Burschen ohnehin nichts anhaben, da viele von ihnen unter 14 Jahre alt seien.

Auch einer Anrainerin aus der Otto-Probst-Siedlung sind die Teenager ein Dorn im Auge. Sie würden mit ihren E-Scootern durch die Gegend fahren und Böller neben Hundezonen explodieren lassen. Auch sie überlegt sich inzwischen Schritte zur Selbstverteidigung. So ziehe die Wienerin in Erwägung sich "einen verbotenen Tierabwehrspray zuzulegen".

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FPÖ: Stadt muss handeln

FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler verlangt ein Handeln seitens der Stadt. Die Anrainer hätten ein Recht auf Ruhe und sichere Spaziergänge mit ihren Vierbeinern. Laut dem FPÖ-Mann dürfe der "Böller-Terror" nicht tatenlos hingenommen werden. Die Stadt müsse dem "Treiben endlich einen Riegel vorschieben".

Seitens des Bezirksvorstehers von Favoriten, Marcus Franz (SPÖ), wurde betont, dass es für ihn hier "Null-Toleranz" gebe. Durch Schwerpunktaktionen sei die Polizei den Tätern zwar auf der Spur, dennoch fordern die Anrainer mehr. Sie wollen "endlich gehört werden".