i Die Moderatorin brach die Veranstaltung im Salzburger Landtag ab. APA-Images / Weingartner-Foto Eklat im Landtag "Illegal?" – FPÖ-Politiker fragt Schüler nach Herkunft Was als politischer Bildungsausflug begann, endete abrupt: Nach der Debatte zwischen einem 15-Jährige und einem FPÖ-Politiker folgte der Abbruch. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Besuch im Salzburger Landtag sollte Jugendlichen die Demokratie näherbringen. Doch eine Diskussion über Migration, Abschiebungen und die Herkunft der Eltern eines Schülers eskalierte.

Demnach wollten die Schüler von zwei fünfte Klassen eines Gymnasiums die Arbeit der Politiker kennenlernen. Dazu sollten sie Fragen stellen und eigene Standpunkte in Diskussionen einbringen. Schlussendlich nahm die Veranstaltung allerdings eine unerwartete Wendung, wie eine Schüler (15), der anonym bleiben möchte der "Krone" erzählte.

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Veranstaltung abgebrochen

So hätte der Ausflug vorerst normal begonnen. Nach einigen Fragen zum politischen Alltag wurden die Jugendlichen zunehmend kritischer. Dabei geriet auch die politische Haltung des FPÖ-Abgeordneten Dominic Maier in den Mittelpunkt.

Besonders das Thema Migration sorgte für Gesprächsstoff. Der Schüler wollte wissen, wie die FPÖ zur Zuwanderung stehe und weshalb aus seiner Sicht manche Sachverhalte stark vereinfacht dargestellt würden. "Kinder mit Migrationshintergrund fürchten, abgeschoben zu werden. Vieles wird zu pauschal dargestellt", schilderte der 15-Jährige.

Im weiteren Verlauf sei die Diskussion schließlich auch auf die Herkunft des Jugendlichen und seiner Eltern gekommen. Als der FPÖ-Politiker in diesem Zusammenhang das Thema Recht und Ordnung angesprochen habe, sei die Situation laut dem Schüler gekippt. Die Moderatorin habe daraufhin die Veranstaltung abgebrochen.

Das sagt der FPÖ-Abgeordnete

Maier schildert den Vorfall gegenüber der "Krone" anders. Dass bei solchen Besuchen auch kontrovers diskutiert werde, sei durchaus gewollt. "Es kann dazu kommen, dass man auch polarisiert – das ist Sinn und Zweck dieser Besuche", erklärt der FPÖ-Abgeordnete. Politische Bildung solle schließlich auch kritisches Denken fördern.

Der Jugendliche habe ihm seine Ängste mitgeteilt, die man anschließend gemeinsam besprochen habe. Auch die Zuwanderung sei Thema gewesen. Maier habe den Schüler gefragt, warum er sich betroffen fühle und ob seine Eltern unter den Begriff "illegal" fallen würden. Dabei habe es sich allerdings um eine rhetorische Frage gehandelt. Der 15-Jährige habe einen ordentlichen Eindruck gemacht, betont der Politiker. Im Landtag müsse man zudem genau darauf achten, was man sage, schließlich gebe es Kameras, so der Politiker.

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Grüne spricht von übergriffiger Situation

Bei dem Besuch der Schule war auch die Grüne Abgeordnete Kimbie Humer-Vogl anwesend. Sie bestätigte den Vorfall und sprach von einer übergriffigen Situation. Sich gegen die Position der FPÖ zu stellen, sei nicht einfach – insbesondere dann, wenn man einem Abgeordneten gegenüberstehe, sagte die Grüne.