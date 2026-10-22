i Der finnische Netzwerkausrüster Nokia übertraf im dritten Quartal 2026 die Erwartungen deutlich. REUTERS/ Albert Gea 605 Millionen € Gewinn KI-Boom beschert Nokia kräftigen Gewinnsprung Nokia verdient deutlich mehr als erwartet. Vor allem das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden sorgt beim finnischen Netzwerkausrüster für Wachstum. Von Team Wirtschaft 22.10.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der steigende Bedarf an leistungsfähigen Datennetzen lässt bei Nokia die Kassen klingeln. Der finnische Konzern steigerte seinen vergleichbaren Betriebsgewinn im dritten Quartal auf 605 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 448 Millionen Euro gewesen.

Damit übertraf Nokia die Erwartungen deutlich. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Betriebsgewinn von 453 Millionen Euro gerechnet.

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Auch beim Umsatz ging es nach oben. Die Erlöse wuchsen gegenüber dem Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 5,15 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus neun Prozent. Besonders stark entwickelte sich der Bereich Netzwerkinfrastruktur. nokia.com

KI sorgt für volle Auftragsbücher

Zum wichtigsten Wachstumsmotor entwickelt sich das Geschäft mit Kunden aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud. Der Umsatz mit dieser Kundengruppe schnellte innerhalb eines Jahres um 123 Prozent nach oben.

Auch bei den neuen Bestellungen zeigt sich die hohe Nachfrage. Der Auftragseingang aus dem KI- und Cloud-Geschäft legte um 118 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu. Für den Bau und die Verbindung großer Rechenzentren werden leistungsfähige optische Netzwerke und IP-Netze benötigt.

Nokia rechnet damit, dass dieses Geschäft weiter kräftig wächst. "Wir erwarten, dass unser kombiniertes Geschäft mit optischen und IP-Netzwerken im Jahr 2027 zwischen 25 und 30 Prozent wachsen wird", erklärte Konzernchef Justin Hotard.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz der gesamten Netzwerkinfrastruktur währungsbereinigt um 15 Prozent. Bei IP-Netzen lag das Plus bei 43 Prozent, bei optischen Netzwerken bei 18 Prozent.

Infinera schneller integriert

Zusätzlichen Schwung soll die Übernahme des US-Netzwerkspezialisten Infinera bringen. Nokia hatte den Kauf im Februar 2025 abgeschlossen. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich optischer Netzwerke tätig, die für den Datentransport zwischen Rechenzentren wichtig sind.

Die Eingliederung in den Nokia-Konzern läuft laut Hotard schneller als zunächst geplant. Sie soll bereits Ende 2026 abgeschlossen werden.

"Insgesamt beschleunigt sich das Wachstum, und ich bin zuversichtlich, was den langfristigen Wert für die Aktionäre angeht", sagte der Konzernchef.

An seiner Prognose für das gesamte Geschäftsjahr hält Nokia fest. An der Börse kam der eingeschlagene Kurs zuletzt gut an: Seit Jahresbeginn hat die Nokia-Aktie um 48 Prozent zugelegt.