i Lastwagen auf Autobahn pixabay.com Deutsche Autobahnen LKW-Fahrverbot verhängt – Bis zu 600 Euro Strafe droht An Samstagen gilt auf wichtigen deutschen Autobahnen ein Fahrverbot für LKW. Wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Deutschland mit einem LKW unterwegs ist, muss derzeit genau auf den Kalender und die Route achten. Denn auf vielen Autobahnen und Bundesstraßen gilt an Samstagen ein besonderes Sommerfahrverbot.

Betroffen sind Lastwagen über 7,5 Tonnen sowie LKW mit Anhänger. Das Verbot gilt von 7 bis 20 Uhr auf beliebten Reiserouten wie der A1, A3, A5, A7, A8 und A9 sowie auf einzelnen Bundesstraßen wie der B31 und B96.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut "chip.de" drohen bei Verstößen saftige Strafen: Für Fahrer werden Bußgelder fällig, für Fahrzeughalter können es bis zu 570 Euro werden. Bei einer Kontrolle kann die Weiterfahrt sogar bis zum Ende der Verbotszeit untersagt werden.

Ausnahmen für bestimmte Transporte

Nicht alle LKW sind von dem Verbot betroffen. Das deutsche Bundesverkehrsministerium sieht Ausnahmen vor: Erlaubt bleiben etwa Transporte leicht verderblicher Waren wie frische Milch, Fleisch, Fisch sowie Obst und Gemüse.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Bergungs-, Abschlepp- und Pannenhilfsfahrzeuge dürfen bei dringenden Einsätzen weiterfahren. Ausgenommen sind zudem bestimmte kombinierte Verkehre zwischen Straße, Schiene und Hafen.

Zeitverlust kann größer sein als das Bußgeld

Für Fahrer und Speditionen ist die Planung besonders wichtig: An einem Sommerwochenende können zwei Verbote nacheinander greifen. Am Samstag gilt auf vielen Reiserouten das Ferienfahrverbot, am Sonntag greift dann das allgemeine Sonn- und Feiertagsfahrverbot.

Wer erwischt wird, muss nicht nur mit dem Bußgeld rechnen. Wird ein LKW am Samstagmorgen kontrolliert, kann die Weiterfahrt bis 20 Uhr untersagt werden - das bedeutet unter Umständen einen Verlust von vielen Stunden.