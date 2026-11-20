i Alexander Manninger kam bei dem Unfall ums Leben. APA-Images / Guenter Artinger Ermittlungen eingestellt Manninger starb bei Zug-Crash – Lokführer entlastet Nach dem tödlichen Zug-Crash von Alexander Manninger wurde das Verfahren gegen den Lokführer eingestellt. Ihm wird kein Fehlverhalten angelastet. Von Sport Heute 20.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 16. April ereignete sich in Nußdorf am Haunsberg ein schrecklicher Unfall, der Ex-ÖFB-Teamtormann Alexander Manninger (48) das Leben kostete. Der Wagen des ehemaligen Profifußballers wurde an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto mehrere Meter mitgeschleift. Manninger wurde in dem Pkw eingeklemmt. Er konnte von Ersthelfern befreit werden, die sofort mit den Reanimationsmaßnahmen begannen. Dennoch kam jede Hilfe zu spät – der 48-Jährige starb noch am Unfallort.

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"Kein Sorgfaltsverstoß"

Über acht Monate später wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Lokführer eingestellt. Wie der "Kurier" berichtet, kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass dem Triebwagenführer "kein Sorgfaltsverstoß angelastet werden" kann. Demnach sei der Mann "vorschriftskonform unterwegs" gewesen. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

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Während seiner erfolgreichen Karriere lief Manninger 33-mal für das ÖFB-Team auf. Nach seinem Wechsel vom GAK zu Arsenal konnte er Sommer 1997 das Double aus Meisterschaft und FA Cup gewinnen. Neben Arsenal war der ÖFB-Goalie auch bei Juventus Turin und Liverpool aktiv.