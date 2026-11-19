i Elon Musk bei der Verleihung der Breakthrough Prize am 13. April 2024 in Los Angeles (Kalifornien) Reuters "Komme mir ziemlich blöd vor" Musk bereut hohe Wahlkampfspenden an Republikaner Fast 500 Millionen Dollar steckte Musk in den US-Wahlkampf. Nach der Niederlage der Republikaner ärgert sich der Milliardär über das verlorene Geld. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hat sich Elon Musk wohl anders vorgestellt! Der Tesla-Chef hat knapp eine halbe Milliarde Dollar ausgegeben, um die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen zu unterstützen. Doch statt eines Wahlerfolgs gab es eine herbe Niederlage. Jetzt bereut der reichste Mann der Welt seine großzügigen Wahlkampfspenden.

"Ich komme mir ziemlich blöd vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben", erklärte Musk am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Konferenz der "New York Times".

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Demokraten erobern beide Kammern

Besonders bitter für Musk und US-Präsident Donald Trump: Die Demokraten konnten bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernehmen. Auch im traditionell republikanisch geprägten Texas gab es eine politische Sensation.

Dort setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa gegen den republikanischen Gouverneur Greg Abbott durch. Für Musk ist die Niederlage besonders schmerzhaft. Schließlich befinden sich in Texas wichtige Standorte seiner Unternehmen Tesla und SpaceX. Auch ein gemeinsames Chipprojekt ist dort geplant.

Musk würde weniger Geld ausgeben

Der Milliardär versucht dennoch, dem Wahldebakel etwas Positives abzugewinnen. Ohne seine finanzielle Unterstützung hätten die Republikaner womöglich noch schlechter abgeschnitten, meinte er.

Gleichzeitig räumte Musk ein, dass sich politische Erfolge offenbar nicht einfach mit Millionen erkaufen lassen. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld ausgegeben", sagte er.

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Für Musk bleibt damit eine teure Erkenntnis: Selbst mit fast 500 Millionen Dollar lässt sich ein Wahlsieg nicht garantieren.