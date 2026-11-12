i Historischer Wahlsieg: Demokrat Scott Colom feiert am Mittwoch in Jackson, Mississippi, gemeinsam mit seiner Frau Nadia und den beiden Töchtern Gwendolyn Lucille und Brooklyn Madison. APA-Images / AP / Ellen Schmidt Wahlkrimi entschieden Trump-Schlappe! Demokrat siegt in Mississippi Nach tagelangem Auszählungskrimi steht der Sieger fest: Demokrat Scott Colom erobert in Mississippi einen Senatssitz. Ein historischer Erfolg. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Tage lang wurde gezittert, gezählt und gerechnet. Jetzt ist die Sensation perfekt! Der Demokrat Scott Colom (43) hat die republikanische Senatorin Cindy Hyde-Smith (67) im US-Bundesstaat Mississippi mit einem hauchdünnen Vorsprung von 4.600 Stimmen besiegt.

Mittwochabend (Ortszeit) erklärten mehrere US-Medien den Demokraten zum Sieger. Seine Konkurrentin räumte ihre Niederlage ein.

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Für US-Präsident Donald Trump ist das Ergebnis ein weiterer Rückschlag bei den Kongresswahlen. Besonders brisant: Mississippi gilt seit Jahrzehnten als republikanische Hochburg. Noch bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump den Bundesstaat mit rund 23 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen.

Nach tagelangem Zittern ist der Sieger fix

Das Rennen hielt die USA tagelang in Atem. Tausende Stimmzettel mussten überprüft werden, Wahlhelfer arbeiteten sich durch Briefwahl- und vorläufige Stimmen. Erst am Mittwochabend herrschte Klarheit.

Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen lag Colom mit 49,2 Prozent knapp vor Hyde-Smith mit 48,7 Prozent. Sein Vorsprung betrug rund 4.600 Stimmen. Das amtliche Endergebnis steht noch aus, die Bestätigung durch die Wahlbehörden wird für Freitag erwartet.

Hyde-Smith gratulierte ihrem Herausforderer schließlich in einer Videobotschaft zum Sieg. Sie respektiere die Entscheidung der Wähler in Mississippi, erklärte die Republikanerin.

Historischer Sieg nach mehr als 40 Jahren

Coloms Erfolg ist gleich in zweifacher Hinsicht historisch. Erstmals seit 44 Jahren gewinnt ein Demokrat in Mississippi eine Wahl zum US-Senat. Gleichzeitig wird Colom der erste schwarze Senator des Bundesstaates seit dem 19. Jahrhundert.

Zuletzt hatte der ehemalige Sklave Blanche Kelso Bruce im Jahr 1875 einen Senatssitz für Mississippi übernommen. Er war der erste Afroamerikaner, der eine vollständige Amtszeit im US-Senat absolvierte.

Burger-Werbung brachte Wahlkampf in Schwung

Für Aufsehen sorgte Colom bereits während des Wahlkampfs mit einem ungewöhnlichen Werbespot. Darin ist seine republikanische Konkurrentin zu sehen, wie sie angesichts steigender Rindfleischpreise auf andere Proteinquellen verweist.

Darauf folgt ein Mann, der gerade Burger grillt. Seine Antwort: Statt ein anderes Protein zu wählen, würde er sich lieber einen anderen Senator aussuchen.

Der Spot verbreitete sich rasch und sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch prominente Demokraten wie Barack Obama, Bill Clinton und Kamala Harris unterstützten Colom im Wahlkampf.

Der 43-jährige Staatsanwalt setzte vor allem auf Alltagsthemen wie teure Lebensmittel, hohe Spritpreise und die Gesundheitsversorgung. Sogar bei einer Trump-Wahlkampfveranstaltung mischte er sich unter die Besucher, um mit republikanischen Wählern ins Gespräch zu kommen.

Ausgerechnet Trump-Favoritin muss gehen

Besonders pikant ist die Vorgeschichte zwischen den beiden Kontrahenten. Hyde-Smith hatte 2023 die geplante Ernennung Coloms zum Bundesrichter blockiert. Jetzt verliert die Republikanerin ihren eigenen Senatssitz ausgerechnet an jenen Mann, dessen Karriere sie damals ausgebremst hatte.

Die Bilder des Tages i ?

Colom wird sein neues Amt im Jänner 2027 antreten. Die Demokraten kommen damit im nächsten Senat auf mindestens 55 Sitze. Während Mississippi entschieden ist, wird im ebenfalls traditionell republikanischen Alaska noch um einen Senatssitz gerungen.