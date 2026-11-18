i Mary Peltola bei einer Wahlparty am 3. November 2026 in Anchorage, Alaska. Die Demokratin setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan durch und zieht als erste indigene Frau aus Alaska in den US-Senat ein. APA-Images / AFP / CHARLY TRIBALLEAU Zweite indigene Senatorin Trump-Schlappe! Demokraten holen letzten Senatssitz Polit-Beben in den USA: Mary Peltola gewinnt die Senatswahl in Alaska. Für Donald Trump und seine Republikaner ist das ein weiterer Rückschlag. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Demokraten können jubeln, US-Präsident Donald Trump muss die nächste Wahlschlappe hinnehmen! Zwei Wochen nach den Kongresswahlen ist nun auch das letzte offene Rennen um einen Sitz im US-Senat entschieden. In Alaska setzte sich die Demokratin Mary Peltola gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan durch.

Die 53-Jährige holte nach dem aktuellen Auszählungsstand 50,12 Prozent der Stimmen, Sullivan kam auf 45,8 Prozent. Damit schreiben die Demokraten Geschichte: Ab Jänner verfügen sie über eine deutliche Mehrheit von 56 der insgesamt 100 Sitze im US-Senat. Die Republikaner kommen nur noch auf 44 Mandate.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Trump verliert auch in republikanischer Hochburg

Besonders bitter für Trump: Alaska gilt seit Jahrzehnten als republikanische Hochburg. Bei Präsidentschaftswahlen stimmte der nördlichste US-Bundesstaat seit 1968 mehrheitlich für die Republikaner.

Für Peltola ist der Wahlsieg auch persönlich ein historischer Erfolg. Sie wird die erste indigene Senatorin aus Alaska. Bereits von 2022 bis 2025 vertrat sie den Bundesstaat als erste indigene Frau aus Alaska im US-Repräsentantenhaus.

Im Wahlkampf versprach sie unter anderem niedrigere Lebenshaltungskosten, leistbares Wohnen, höhere Löhne und steuerliche Entlastungen.

Zwei Kandidaten mit gleichem Namen sorgen für Wirbel

Überschattet wurde die Wahl von einem ungewöhnlichen Streit. Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan kandidierte nämlich auch ein politischer Neuling namens Dan J. Sullivan.

Die Republikaner vermuteten dahinter einen gezielten Trick der Demokraten. Der Vorwurf: Der zweite Sullivan sollte Wähler verwirren und dem amtierenden Senator Stimmen wegnehmen.

Auch Trump schaltete sich ein. Er warf den Demokraten vor, mit dem Namensvetter die Wahl manipulieren zu wollen. Berichten zufolge sollen Verbündete Peltolas bereits vor der Wahl gezielt nach einem Kandidaten mit demselben Namen gesucht haben. Peltolas Wahlkampfteam bestreitet allerdings, an der Kandidatur beteiligt gewesen zu sein.

Trump-Regierung scheitert vor Gericht

Der Streit landete schließlich vor Gericht. Das US-Justizministerium wollte verhindern, dass das Wahlergebnis bestätigt wird, bevor mögliche Verwechslungen bei der Stimmabgabe untersucht werden können.

Doch ein Gericht wies die Klage kurz vor der Wahl ab. Die Regierung habe nicht erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung aufklären ließe, ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen.

Das Justizministerium legte dagegen Berufung ein. Zudem laufen Ermittlungen rund um die Kandidatur des zweiten Sullivan.

Die Bilder des Tages i ?

Am deutlichen Vorsprung Peltolas ändert der Streit vorerst nichts. Mit ihrem Sieg haben die Demokraten bei den Kongresswahlen insgesamt neun bisher republikanische Senatssitze erobert. Für Trump ist damit auch das letzte offene Senatsrennen verloren.