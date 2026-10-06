i Am Donnerstag werden Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher interemistisch mit der geschäftsführenden Leitung der SPÖ betraut. Helmut Graf Rote Chaos-Tage Nach Babler-Beben: Neues SPÖ-Duo gibt Versprechen ab Auf das neue starke Duo in der SPÖ – Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher – kommen intensive Wochen zu. In einem Brief schildern sie ihr Vorhaben. Von Michael Rauhofer-Redl 06.10.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chaos-Tage in der SPÖ. Nach langwierigen Diskussionen der Parteigranden ist seit Sonntag klar, dass der Noch-Parteivorsitzende Andreas Babler ein Ablaufdatum hat. Mit Jahresende soll er seine Funktionen als Parteichef und Vizekanzler zurücklegen. Sollte es der Gesundheitszustand von Finanzminister Markus Marterbauer zulassen, so wird er das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Wer die SPÖ künftig anführen wird, ist aber völlig offen.

Mit Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner wurde Babler nun ein geschäftsführendes Duo an die Seite gestellt, die diesen Prozess begleiten sollen. Das neue starke Duo in der SPÖ bezog am Dienstag erstmals Stellung und legte nun den Fahrplan für die kommenden Wochen vor.

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Dank an Babler, Kritik am Status quo

Das Duo bedankt sich in einem gemeinsam verfassten Brief beim scheidenden Parteichef. Babler habe in "schwierigen Zeiten" Verantwortung übernommen und die SPÖ wieder in eine Regierung geführt. Sie machen aber auch klar, dass niemand mit dem Status quo der Partei zufrieden sein könne. Auch auf die zuletzt gelebte Diskussionskultur könne man nicht stolz sein.

Dann zeichnen die Frauenvorsitzende und der Klubchef den weiteren Weg. Am Donnerstag werden die zuständigen SPÖ-Gremien die beiden bis zum Parteitag im Frühjahr 2027 mit der interimistischen geschäftsführenden Leitung der Partei betrauen. So sei sichergestellt, dass die Regierung handlungsfähig bleibe.

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Duo gibt personelles Versprechen ab

Wer wird die SPÖ in Zukunft anführen? Eine Frage, die nicht "heute entschieden" werden müsse. Für die beiden ist aber klar: "Wir beide werden im Frühjahr am Parteitag nicht kandidieren". "Unsere Aufgabe ist es, die kommenden Monate zu gestalten, zusammenzuführen und die Voraussetzungen für eine gute Entscheidung am Parteitag zu schaffen." Erklärtes Ziel: Die Partei zusammenzuführen und "Brücken zu bauen".