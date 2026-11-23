i Der Iran lässt mit einem neuen Raketenwerfer die Muskeln spielen. Revolutionsgarden-Chef Ahmed Wahidi droht den USA mit weiteren Angriffen. Reuters "Nur der Anfang" Neue Superwaffe! Iran schickt Drohung an Trump Der Iran lässt mit einem neuen Raketenwerfer die Muskeln spielen. Revolutionsgarden-Chef Ahmed Wahidi droht den USA mit weiteren Angriffen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 06:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in den anhaltenden Spannungen mit den USA demonstriert der Iran erneut seine militärische Stärke. Das Staatsfernsehen veröffentlichte am Wochenende Aufnahmen eines unterirdischen Militärstützpunkts, in dem ein neuer Raketenwerfer präsentiert wurde. Dieser soll in der Lage sein, zwei Raketen gleichzeitig abzufeuern.

Auf den Bildern ist Revolutionsgarden-Chef Ahmed Wahidi zu sehen, der die Anlage besichtigt und das neue Waffensystem begutachtet. Wo und wann die Aufnahmen entstanden sind, blieb zunächst offen.

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Iran droht seinen Gegnern

Bei seinem Besuch richtete Wahidi deutliche Warnungen an die Feinde des Landes. "Die Schäden, die unser Feind erlitten hat, sind nur der Anfang", erklärte der General. "Wir werden seiner Demütigung beiwohnen."

Zugleich betonte er, dass der Iran seine militärischen Fähigkeiten "während der letzten beiden Konflikte" weiterentwickelt habe. Die eigenen Waffen seien mittlerweile in der Lage, Gegner "einschüchtern" zu können.

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Trump meldet massive Angriffswelle

Auch US-Präsident Donald Trump berichtete zuletzt von einer deutlichen Zunahme iranischer Angriffe. Auf Truth Social erklärte er, dass Teheran innerhalb einer Woche so viele Drohnen und Raketen eingesetzt habe wie noch nie innerhalb des vergangenen Jahres. Gleichzeitig häuften sich Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormuz, für die der Iran verantwortlich gemacht wird.

Der Krieg hatte Ende Februar mit Luftschlägen der USA und Israels gegen den Iran begonnen. Als Reaktion attackierte Teheran unter anderem US-Einrichtungen und weitere Ziele in Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diplomatische Bemühungen um ein Ende der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.