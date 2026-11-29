i Die Polizei rückte mit einem Hubschrauber zur Rettung aus. iStock Stundenlang gefangen Orientierung verloren – Wanderer sitzt auf Berg fest Eine Bergtour in Kärnten wurde für einen 19-Jährigen gefährlich. Der Mann verirrte sich und musste schlussendlich gerettet werden. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Stunden am Hochobir in Kärnten: Ein 19-jähriger Wanderer verlor am Samstag beim Abstieg die Orientierung und geriet in unwegsames, absturzgefährdetes Gelände. Erst am Abend konnten ihn die Einsatzkräfte unterkühlt, aber unverletzt retten.

Der junge Mann war am Samstag gegen 8 Uhr vom Schaidasattel in Richtung Hochobir aufgebrochen. Beim Abstieg vom Gipfel wurde ihm der starke Wind zum Verhängnis: Die zuvor vorhandene Aufstiegsspur war im Schnee nicht mehr zu erkennen, weshalb der 19-Jährige die Orientierung verlor.

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Mithilfe seines Mobiltelefons versuchte er, wieder auf den markierten Steig zurückzufinden. Dabei geriet der 19-Jährige auf gefährliches Terrain. Aus eigener Kraft konnte er sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien.

Handy-Akku machte Suche schwieriger

Gegen 14.30 Uhr gelang es dem Wanderer, seinen Vater telefonisch über seine Situation zu informieren. Dieser alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Vier Bergretter und ein Alpinpolizist wurden daraufhin mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" bis unterhalb der Nebelgrenze geflogen. Von dort aus machten sie sich zu Fuß auf die Suche nach dem 19-Jährigen.

Die weitere Kommunikation gestaltete sich schwierig: Weil der Akku seines Mobiltelefons leer war, konnten die Einsatzkräfte keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen.

Erst um 18.48 Uhr gelang schließlich die Rettung. Die Mannschaft fand den jungen Mann an den übermittelten Koordinaten – unterkühlt, aber glücklicherweise unverletzt. Nach einer Erstversorgung konnte er aus dem gefährlichen Gelände befreit werden.

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23 Bergretter im Einsatz

Anschließend begleiteten nachrückende Einsatzkräfte den 19-Jährigen zur Eisenkappler Hütte. Dort traf die Mannschaft um 21.40 Uhr ein. Kurz darauf wurde der Wanderer von seinem Vater abgeholt.

Insgesamt standen die Bergrettungen Ferlach und Bad Eisenkappel mit 23 Einsatzkräften, der Polizeihubschrauber "Libelle" sowie zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe im Einsatz.