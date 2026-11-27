i Die vermeintlichen Leichenteile entpuppten sich als teile einer Silikonpuppe. APA-Images / dpa / Marcus Brandt Mordkommission rückte aus Sexpuppe löst stundenlangen Polizeieinsatz aus Vermeintliche Leichenteile in einem Hamburger Kanal lösten einen Polizeieinsatz aus. Am Abend entpuppten sie sich jedoch als Teile einer Silikonpuppe. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 06:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizeitaucher, Mordkommission und Rechtsmediziner standen am Donnerstagnachmittag am Isebekkanal in Hamburg im Einsatz. Was zunächst nach einem schweren Gewaltverbrechen aussah, nahm Stunden später eine völlig überraschende Wendung.

Gegen 15.20 Uhr hatten Zeugen die Einsatzkräfte zum Kaiser-Friedrich-Ufer auf Höhe der Bogenstraße alarmiert. Im Wasser hatten sie einen Gegenstand entdeckt, der einem abgetrennten menschlichen Unterschenkel zum Verwechseln ähnlich sah, berichtet die "Bild".

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Polizei sperrte Gelände großräumig ab

Auch die alarmierten Beamten gingen zunächst davon aus, dass es sich um ein menschliches Körperteil handelte. Der Bereich rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte einen kleinen Einkaufstrolley im Kanal und stellten diesen sicher. Ob ein Zusammenhang mit dem vermeintlichen Leichenteil bestand, war zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Für die Sicherung möglicher Spuren kam auch eine Drohne zum Einsatz. Gegen 17 Uhr trafen schließlich mehrere Polizeitaucher ein. Auch die Mordkommission, Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft wurden eingeschaltet.

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Weitere vermeintliche Leichenteile entdeckt

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich zunächst der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Die Einsatzkräfte stießen im Wasser auf ein weiteres vermeintliches Körperteil. Im sichergestellten Einkaufstrolley fanden sie schließlich auch den Rest des vermeintlichen Leichnams.

Ein Polizeisprecher bestätigte zunächst den Leichenfund. Mehrere Medien berichteten daraufhin über den Fall.

Fall nimmt kuriose Wende

Bei einer genaueren Untersuchung der Fundstücke am frühen Abend stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um menschliche Überreste, sondern um Teile einer Silikonpuppe handelte. Nach "Bild"-Informationen soll es sich um eine Sexpuppe handeln.

"Im Rahmen der Tatortarbeit stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei den aufgefundenen scheinbaren Gliedmaßen um Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe handelte", erklärte Polizeisprecher Patrick Schlüse gegenüber "Bild".

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Einsatz dauerte mehrere Stunden

Dass die Verwechslung erst nach Stunden aufgeklärt werden konnte, begründete die Polizei mit den notwendigen Maßnahmen zur Spurensicherung.

Bei einem derart schwerwiegenden Verdacht müsse zunächst die genaue Lage der Fundstücke dokumentiert werden, um mögliche Beweismittel oder Täterspuren nicht zu vernichten. Erst danach könnten die Gegenstände geborgen und genauer untersucht werden.

Gegen 19 Uhr wurden sämtliche Absperrungen rund um den Isebekkanal aufgehoben. Wer die Puppe in dem Gewässer entsorgt hat und wie lange sie sich bereits dort befand, ist bislang nicht bekannt.