i Am Samstag findet die Trauerfeier für den verstorbenen Hubert Aiwanger statt. Reuters Trauerfeier und Staatsakt Große Trauer um Aiwanger – Bayern nimmt Abschied Bayern nimmt Abschied von Hubert Aiwanger (†55). Mehr als 1.000 Menschen erweisen dem überraschend verstorbenen Politiker die letzte Ehre. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Sarg in den bayerischen Landesfarben Weiß und Blau, daneben ein großes Porträt des Verstorbenen: In der Münchner Frauenkirche herrscht am Samstag eine besondere Atmosphäre. Bayern verabschiedet sich von seinem früheren Vize-Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger.

Mehr als 1.000 Trauergäste sind gekommen, zahlreiche davon in traditioneller Tracht, berichtet "ntv". Sechs Bereitschaftspolizisten stehen am Sarg des Politikers, der am 4. November völlig unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben war.

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Bilder: Die Trauerfeier für den verstorbenen Hubert Aiwanger i ?

Kardinal Marx würdigt Aiwanger

Die kirchliche Trauerfeier wird von Kardinal Reinhard Marx geleitet. Beim feierlichen Pontifikalrequiem erinnert er an den verstorbenen Politiker und dessen Wirken in Bayern.

Die Nachricht von Aiwangers Tod habe Menschen über Parteigrenzen hinweg erschüttert, erklärt Marx. Er bezeichnet den Verstorbenen als "echtes bayerisches Mannsbild", das noch zahlreiche Vorhaben gehabt habe.

Auch die Auseinandersetzungen während seiner politischen Laufbahn spricht der Kardinal an. Aiwanger habe mit seinen Positionen immer wieder Widerspruch ausgelöst, sei aber auch selbst verletzt worden. Marx betont zudem, welche Verantwortung Politiker für die Gesellschaft übernehmen.

Söder und Aigner nehmen Abschied

Auf die Totenmesse folgt ein offizieller Trauerstaatsakt. Dabei sollen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen.

Unter den Gästen befinden sich zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Auch Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger und seine Angehörigen sind anwesend und sitzen in der ersten Reihe.

Die besondere Würdigung ist in Bayern keineswegs alltäglich. Trauerstaatsakte werden nur selten abgehalten und sind Persönlichkeiten vorbehalten, deren Lebensleistung auf diese Weise gewürdigt werden soll.

Politiker starb in Berliner Hotelzimmer

Der plötzliche Tod Aiwangers hatte Anfang November große Bestürzung ausgelöst. Der 55-Jährige war am Mittwoch, dem 4. November, leblos in einem Hotelzimmer in Berlin entdeckt worden. Sein Tod kam völlig unerwartet.

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Auch Bürger können Abschied nehmen

Nicht nur geladene Gäste aus der Politik dürfen an den Feierlichkeiten teilnehmen. Auch Bürger haben die Möglichkeit, in der Münchner Frauenkirche von Aiwanger Abschied zu nehmen. Die Kirche bietet Platz für bis zu 1.100 Menschen. Zahlreiche Mitglieder der Freien Wähler wollten mit Bussen nach München reisen, um an der Trauerfeier teilzunehmen.

Nach dem Auszug des Sarges aus der Kirche sind weitere Ehrungen vorgesehen. Gebirgsschützen, Jagdhornbläser und Böllerschützen wollen dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen. Dabei sind auch mehrere Böllerschüsse geplant.

Letzte Ruhe in seiner Heimat

Die offizielle Verabschiedung in München ist noch nicht die Beisetzung des Politikers. Seine letzte Ruhestätte soll Hubert Aiwanger zu einem späteren Zeitpunkt in seiner niederbayerischen Heimat finden.