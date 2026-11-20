i Bei einer Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt!“ ist es in Frankfurt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Randalierer schlugen Schaufenster ein und plünderten ein Waffengeschäft Reuters Waffe geplündert Syrer in U-Haft – jetzt kommt Messer-Angriff ans Licht Ein Syrer (18) sitzt nach einem mutmaßlichen Waffendiebstahl in Frankfurt in U-Haft. Jetzt wird auch wegen versuchten Totschlags gegen ihn ermittelt. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Messerangriff in Koblenz könnte für einen 18-jährigen Syrer, der nach den Ausschreitungen in Frankfurt festgenommen wurde, weitere Konsequenzen haben. Wie die "Bild" berichtet, steht Mohamad A. im dringenden Verdacht, einen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Die Verletzungen waren offenbar so schwer, dass das Opfer laut Staatsanwaltschaft notoperiert werden musste. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Bilder: Eskalation bei GenZ-Demo – Randalierer plündern Waffengeschäft i ?

Streit im Parkhaus

Der mutmaßliche Angriff soll sich bereits am 17. Oktober in der Nähe eines Parkhauses in Koblenz ereignet haben. Dort soll A. mit mehreren Menschen in einen Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige ein Messer gezogen und auf einen Mann eingestochen haben.

Zunächst fehlten den Ermittlern konkrete Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Polizei nahm deshalb Ermittlungen gegen unbekannt auf. Später erhärtete sich der Verdacht gegen den 18-Jährigen.

Nach GenZ-Protest in Frankfurt festgenommen

Nur zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Messerangriff soll A. erneut straffällig geworden sein. Bei den gewaltsamen Ausschreitungen rund um eine GenZ-Demonstration am 31. Oktober in der Frankfurter Innenstadt soll er ein Geschäft geplündert und dabei eine Waffe gestohlen haben.

Der 18-Jährige wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Insgesamt ermitteln die Behörden nach den Krawallen gegen 54 Personen wegen des Anfangsverdachts einer Straftat.

Nach der Festnahme des Syrers nahmen die Ermittler aus Koblenz Kontakt mit ihren Kollegen in Frankfurt auf. Denn auch in Rheinland-Pfalz stand Mohamad A. bereits im Fokus der Justiz.

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Weiterer Haftbefehl gegen 18-Jährigen

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage der "Bild" bestätigte, wurde am 13. November ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Laut Informationen der Zeitung wurde ihm dieser bislang allerdings noch nicht zugestellt. Das soll dem Bericht zufolge in Kürze geschehen.

Der Verteidiger des 18-Jährigen wollte sich gegenüber der "Bild" weder zu seinem Mandanten noch zu den Anschuldigungen äußern.

Auch bei Freilassung droht weitere U-Haft

Selbst wenn A. im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Waffendiebstahl in Frankfurt aus der Untersuchungshaft entlassen werden sollte, könnte er weiterhin hinter Gittern bleiben.

In diesem Fall könnte der Haftbefehl aus Koblenz wirksam werden. Die dortige Staatsanwaltschaft könnte anschließend eine Überstellung des Verdächtigen nach Rheinland-Pfalz beantragen.