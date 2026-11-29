i Es wird frostig Getty Images Schnee und Dauerfrost Strenger Frost im Anmarsch – Österreich muss bibbern Schnee, Hochnebel und klirrende Kälte: Österreich startet frostig in den Dezember. Bis Mittwoch sinken die Temperaturen örtlich sogar unter -10 Grad. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Meteorologisch beginnt er zwar erst am Dienstag, doch hat der Winter Österreich bereits fest im Griff. Ein kräftiges Hoch über Osteuropa bestimmt in den kommenden Tagen das Wettergeschehen, lediglich den Westen des Landes streift eine schwache Warmfront. Neben Schnee und Regen steht vor allem eisige Kälte auf dem Programm.

Bereits in der Nacht auf Montag setzt in Vorarlberg und im Außerfern leichter Schneefall ein, in tieferen Lagen fällt auch Regen. Im Südosten können vereinzelt ein paar Schneeflocken vom Himmel fallen.

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Der Montag präsentiert sich laut UBIMET über weite Strecken grau. Über den Niederungen liegen Nebel und Hochnebel, in Vorarlberg und Nordtirol schneit es zeitweise. Im Rheintal fällt unterhalb von 800 Metern auch Regen. Die besten Chancen auf etwas Sonnenschein bestehen im äußersten Osten, bei Höchstwerten zwischen minus 4 und plus 5 Grad.

Frost verschärft sich weiter

Am Dienstag gewinnt der Hochdruckeinfluss wieder die Oberhand. Abseits hartnäckiger Nebelfelder am Bodensee, im oberösterreichischen Seengebiet und in den südlichen Becken zeigt sich häufiger die Sonne. Im Osten verschärft sich allerdings die Kälte. Die Tageshöchstwerte liegen österreichweit nur noch zwischen minus 7 und plus 3 Grad.

Noch eisiger dürfte es in der Nacht auf Mittwoch werden. "In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auch im Flachland auf teils unter -10 Grad ab & tagsüber gibt es hier oft Dauerfrost", prognostiziert Wetterexperte Clemens Grohs auf X.

Am Mittwoch selbst setzt sich nach Auflösung der Nebelfelder vielfach die Sonne durch, besonders auf den Bergen. Im Waldviertel kann sich das trübe Grau länger halten. Gegen Abend ziehen im Westen wieder Wolken auf, meist bleibt es aber trocken. Wetterwarnungen sind laut der Unwetterzentrale mit Stand Sonntag, 14.50 Uhr, nicht in Kraft.